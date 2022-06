El preu mitjà de l’electricitat en el mercat majorista ha caigut avui eñ 22,6% respecte a dimarts, en el primer dia d’aplicació de l’anomenada «excepció ibèrica» per topar el preu del gas natural per a la generació d’electricitat.

En concret, el preu mitjà de la llum d’avui serà de 165,59 euros/MWh, que suposa 48 euros menys que el preu d’ahir (214,05 euros/MWh) i el seu nivell més baix des del 29 de maig, segons les dades publicades per l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE) i recollides per Europa Press.

El preu màxim de la llum per a avui es registrarà entre les 01.00 i les 02.00 hores, amb 194,07 euros/MWh, mentre que el mínim per a la jornada, de 144,17 euros/MWh, es registrarà entre les 16.00 i les 17.00 hores. D’aquesta manera, no hi haurà cap franja horària al llarg de la jornada que superi els 200 euros/MWh.

El mecanisme, que va rebre la llum verda de Brussel·les finalment la setmana passada, limita el preu del gas per a la generació elèctrica a una mitjana de 48,8 euros per MWh durant un període de dotze mesos, i així es cobreix el pròxim hivern, període en què els preus de l’energia són més cars.

En concret, l’«excepció ibèrica» fixa una senda per al gas natural per a generació d’electricitat d’un preu de 40 euros/MWh en els sis mesos inicials, davant dels 80 euros/MWh als quals cotitza el gas natural a Mibgas, i posteriorment, un increment mensual de cinc euros/MWh fins a la finalització de la mesura.

El Govern limita en els seus càlculs al 15,3% la rebaixa al consumidor d’electricitat mitjà acollit a la tarifa regulada PVPC durant els 12 mesos d’aplicació del topall aprovat a la generació d’electricitat a partir de gas natural, segons consta en la memòria d’impacte que acompanya el decret llei.