Un estudi de l’agència governamental Acció sosté que la decisió d’Algèria de suspendre les relacions comercials amb l’Estat pot afectar el 0,8% de les exportacions catalanes a l’estranger, fins als 634 milions d’euros. Així ho conclou l’estudi que el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va presentar ahir al Consell Executiu. L’informe adverteix que la suspensió del Tractat d’Amistat amb Espanya per part d’Algèria i la posterior comunicació de l’associació bancària algeriana de congelar els comptes domiciliats en aquest país per a les operacions de comerç exterior de l’Estat, impossibilita a la pràctica les exportacions catalanes des del 9 de juny, tot i que s’està fent seguiment per determinar si aquestes mesures s’acabaran aplicant.

La suspensió de relacions tindrà un escàs efecte a les empreses del Bages, segons la Cambra de Comerç de Manresa, ja que avui és un mercat molt residual en l’activitat econòmica local. L’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització, depenent del mateix Govern de la Generalitat, està habilitada per resoldre dubtes i incidències, sobretot vinculats als pagaments que s’han de rebre per part de clients algerians. De moment, però, no s’han detectat incidències en l’enviament de mercaderies i la recomanació a les empreses és no iniciar cap nova operació comercial al país nord-africà fins que no hi hagi una comunicació oficial. Algèria és el 24è país destí de les exportacions catalanes. Segons dades d’Acció, de les 17.095 empreses que exporten regularment, tan sols 508 van exportar a Algèria el 2021, i només hi ha 34 filials catalanes, corresponents a 24 empreses matriu. Per productes exportats, l’afectació només seria significativa en el cas de l’oli de soja, el principal producte exportat (el 21,7% del total). Algèria és el segon mercat de l’oli de soja català després del Marroc. Catalunya també exporta, amb menys volum, plàstics, maquinària, material elèctric, paper i cartró, i productes químics orgànics. En la majoria d’aquests productes, el mercat algerià suposa a l’entorn de l’1% del total. Quant a les importacions, Algèria és el 22è país d’origen del negoci, i suposa el 0,9% del total importat per Catalunya el 2021. La immensa majoria d eles importacions catalanes d’Algèria, el 96,6%, corresponen a combustibles, principalment condensats de gas natural i de gas propà liquat. Algèria és el principal proveïdor de gas a Catalunya, amb prop del 80% del total importat del món durant el 2021, segons Acció. Amb tot, el govern algerià ha garantit el subministrament de gas. A més, des del tancament del gasoducte que passa per Marroc, a finals de l’any passat, les empreses de gas de l’Estat han començat a canviar de proveïdors i aquest 2022 Estats Units ja és la principal font de gas a l’Estat.