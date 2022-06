La vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, ha rebut amb alleujament la decisió del <strong>Banc Central Europeu</strong>de lluitar contra la fragmentació dels mercats de deute públic amb un nou «instrument antifragmentació» sobre el qual parlaran aquest dilluns els ministres d’Economia i Finances de l’Eurozona amb la presidenta, Christine Lagarde, en la trobada mensual de l’Eurogrup. «És una molt bona notícia que el Banc Central Europeu hagi actuat amb tanta determinació i eficàcia per garantir l’estabilitat financera en el conjunt de la zona euro i evitar qualsevol episodi de fragmentació en els mercats de deute públic», ha celebrat Calviño a l’arribar a la reunió.

Lagarde va anunciar aquest dimecres, després d’una reunió d’urgència, la decisió de l’entitat d’accelerar la posada en marxa d’aquest nou instrument tot i que de moment no ha precisat ni en què consistirà ni quan estarà en marxa. La idea és accelerar la posada en marxa de la iniciativa en un context de primes de risc a l’alça, particularment dels països del sud d’Europa, com Grècia, Itàlia, Portugal o Espanya. «Escoltarem en primer lloc la presentació de la senyora Lagarde per veure les alternatives, però crec que hi haurà una valoració unànimement positiva de l’acció decidida i eficaç que ha pres el Banc Central Europeu, que clarament està garantint l’estabilitat financera i que no hi haurà fragmentació en els mercats de deute públic de la zona euro. Aquesta ha de ser la nostra prioritat en un moment marcat per la incertesa i la volatilitat per la guerra a Ucraïna», ha insistit Calviño.

La decisió també ha sigut ben rebuda per la Comissió Europea. «Pensem que la confirmació pel BCE d’abordar el risc de fragmentació en la política monetària és molt important» perquè ajudarà a «tranquil·litzar els mercats», ha dit el comissari d’Assumptes Econòmics, Paolo Gentiloni, que reconeix que l’economia europea navega en aigües turbulentes i que el nivell de creixement el 2022 no serà el previst, tot i que això no significa que una recessió sigui inevitable. «Serà molt inferior però això no significa que estiguem destinats a la recessió», ha dit a l’arribar a l’Eurogrup. «Això significa que hem de concentrar les nostres polítiques fiscals en reformes, inversions i polítiques prudents particularment en països amb elevat deute», ha recordat, i ha reivindicat una política pressupostària prudent i l’ús dels fons Next Generation EU per recolzar la inversió.

Preocupació al nord

L’anunci del BCE ha sigut rebut, no obstant, amb diferents graus de preocupació entre els ministres de Finances de l’Eurozona. A un costat, el titular de Finances austríac, Magnus Brunner, s’ha mostrat preocupat per la possible fragmentació i ha cridat els països «a posar en ordre els seus pressupostos». Segons ha avisat, «el BCE necessita tenir més marge i només pot tenir-lo si els pressupostos a tots els estats membres estan en ordre». Per a l’holandesa Sigrid Kaag, la decisió del BCE és un «senyal important» davant la guerra a Ucraïna, la inflació, la incertesa sobre els subministraments, el risc de gana i la fam a l’Àfrica.

Menys pessimista ha sigut l’alemany Christian Lindner que ha negat que existeixi per ara aquest risc de fragmentació i ha recordat que l’Eurozona és estable i la unió monetària sòlida. «Estem veient pujades de les primes de risc en alguns estats, però no hi ha necessitat de preocupació», ha dit a Luxemburg. «No hi ha raons per estar nerviosos. Les institucions em fan estar confiat que podem superar qualsevol situació crítica», ha valorat. No obstant, també ha deixat clar que tots els estats membres, incloent-hi Alemanya, han de tornar a unes finances públiques sanejades, reduir els dèficits i seguir un camí de reducció del deute creïble. «El BCE té la responsabilitat de combatre la inflació, però nosaltres també hem d’assumir la nostra responsabilitat com a ministres de Finances» i aquesta responsabilitat és «reduir els dèficits i tornar a un camí de reducció del deute».