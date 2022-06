Catalunya, amb Barcelona al capdavant, ha reforçat la seva posició com a pol de talent tecnològic, ja que el 2021 es va apropar als 100.000 professionals digitals després d’augmentar un 12 % respecte a l’any anterior. Així es desprèn de l’informe ‘Digital Talent Overview 2022’ presentat per la Fundació Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), el departament de vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat i el Cercle Tecnològic de Catalunya en el marc de la iniciativa de l’aliança públic privada Barcelona Digital Talent.

Catalunya va sumar 10.500 nous professionals digitals el 2021 i la disponibilitat d’aquest tipus de perfils ha crescut a totes les demarcacions catalanes, encara que Barcelona segueix aglutinant el 95 % de tot el talent digital al país i el 97 % de les oferta de treball. A les altres demarcacions s’han publicat prop de 1.000 ofertes digitals repartides a Tarragona (420), Girona (276) i Lleida (216).

La demanda de talent digital ja supera les xifres prepandèmia i, en concret, a Barcelona, va augmentar un 43 % respecte a l’any anterior, la qual cosa contrasta amb la demanda d’ocupació en el conjunt de l’economia, que encara no aconsegueix xifres d’abans de la covid-19. El 2021, es van incorporar al mercat de treball barceloní 9.400 nous professionals digitals, la qual cosa ha permès arribar als 93.516 perfils digitals, que suposen el 5,42 % del total de professionals. Per cada oferta de treball en el sector digital hi ha una mitjana de 15 treballadors al mercat, mentre que en el conjunt de sectors la relació és d’1 a 60. El 31,4 % d’aquests professionals prové d’altres zones geogràfiques. Londres (11,44 %) i Madrid (10,15 %) són les ciutats que més talent exporten a Barcelona.