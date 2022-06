Dimecres, després de la reunió d’urgència del Banc Central Europeu (BCE) per anunciar mesures per pal·liar l’escalada del deute d’Espanya i Itàlia i altres països perifèrics, els mercats van semblar calmats, amb una jornada de pujades generalitzades.

Després que la Reserva Federal dels EUA decidís apujar el preu dels diners 0,75 punts, la reacció a les borses a l’altre costat de l’Atlàntic no va anar tampoc malament. Però aquest dijous, la digestió ha sigut complicada i, després de trencar-se dimecres una ratxa de quatre sessions de caiguda, el nerviosisme ha tornat a imposar-se.

L’Ibex ha cedit l’1,18%, fins als 8.078,10 punts i les vendes encara han predominat més a la resta de borses europees (el Dax alemany s’ha enfonsat més del 3%, igual com Ftse MIB italià). Tot això evidencia els nervis dels inversors davant la successió de pujades de tipus dels bancs centrals, que estan endurint les seves polítiques monetàries de manera brusca i taxativa. I això només genera més temors davant una possible recessió. L’últim ha sigut el Banc d’Anglaterra, que ha elevat els tipus en 25 punts bàsics. Fins i tot Suïssa ha sorprès amb el primer augment del seu preu dels diners en 15 anys, fins al -0,25%.

L’Ibex ha acabat amb gran part dels valors en vermell, amb ArcelorMittal liderant les caigudes del selectiu al cedir un 5,32%. A continuació, IAG es deixa un 5,29% i Acerinox, un 4,55%. Les energètiques encapçalen les alces, amb pujades del 2,06% per a Enagás; de l’1,89% per a Redeia i de l’1,69% per a Naturgy.