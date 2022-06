Maite Barrera, sòcia fundadora de la consultora Bluecap, es referma com a futura presidenta de Barcelona Global en substitució d’Aurora Catà. El consell de supervisió d’aquesta organització ha avalat la seva candidatura, que es votarà en l’assemblea del 27 de juny vinent per part dels socis.

Barrera ha presentat la composició de la seva comissió executiva amb 16 destacats professionals del món de l’emprenedoria, la filantropia, la investigació, l’acadèmia, la sostenibilitat, l’acció social, l’esport, la cultura, la salut, les finances, la indústria i les ciències de la vida. Entre ells hi ha el jugador i emprenedor del FC Barcelona Gerard Piqué; Óscar Pierre, cofundador i CEO de Glovo; Dani Puig, gerent de Jorcani i membre dels òrgans de govern de Puig; Oriol Pinya, president de SpainCap i soci fundador d’Abac Capital; i Josep Lluís Sanfeliu, soci director i fundador d’Asabys Partners.

Nou fitxatges

Dels 16 membres que integraran la comissió, més de la meitat són noves incorporacions. En concret, són nou els professionals que per primera vegada assumiran el càrrec, entre els quals figuren, a més dels vicepresidents Dani Puig i Oriol Pinya, els empresaris i directius Eloi Planes (Fluidra) i Juan Antonio Alcaraz (CaixaBank), els emprenedors Enric Asunción (Wallbox), Javier Pérez-Tenessa (eDreams) i Gerard Piqué (Kosmos), inversors en ciències de la vida com Josep Lluis Sanfeliu (Asabys Partners) i finalment Francesca Bria, presidenta del fons italià d’innovació i assessora especial de la presidenta de la Comissió Europea per al projecte de la Nova Bauhaus Europea.

Per la seva banda, continuaran dos anys més a la comissió executiva set dels integrants de l’actual òrgan de govern presidit per Aurora Catà. Aquest és el cas d’Óscar Pierre (Glovo), que ara assumeix també una vicepresidència, Josep Tabernero (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia), Teresa Garcia-Milà (Barcelona School of Economics), Sergi Loughney (Fundació La Caixa); Carmina Ganyet (Colonial); Jaume Oliu (Raset Ventures) i Ana Godó (Grup Godó).

La candidata a la presidència de Barcelona Global ha afirmat que en la seva executiva ha volgut incloure professionals que han integrat amb èxit sectors tradicionals en la nova economia, transformat i desenvolupat empreses, i als quals els uneix la recerca de l’excel·lència. «Referents d’èxit en els seus respectius camps que van des de la creació d’unicorns, la medicina, l’acadèmia, la sostenibilitat, l’àmbit digital, la cultura, l’edició o l’esport», ha afegit.

Barrera ha destacat en la reunió que Barcelona Global és una cursa de relleus en la qual els diferents presidents sumen les seves capacitats a una missió comuna: «fer de Barcelona una de les millors ciutats del món per al talent i l’activitat econòmica».

Durant la trobada, l’actual presidenta de l’associació, Aurora Catà ha felicitat la candidata a succeir-la i n’ha destacat la seva enorme capacitat emprenedora, energia i il·lusió per fer un pas més en el projecte que fa una mica més de deu anys van arrencar María Reig i els primers presidents de Barcelona Global, Joaquim Coello, Emilio Cuatrecasas, Marian Puig, Gonzalo Rodés i Pau Guardans.