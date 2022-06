El president del Govern, Pedro Sánchez, va confirmar ahir que les ajudes del Pla Moves III s’ampliaran en 235 milions d’euros després d’esgotar-se «pràcticament» en totes les comunitats el pressupost destinat a la infraestructura de recàrrega. En l’acte de constitució del grup de treball Infraestructures de Recàrrega del Vehicle Elèctric que va tenir lloc a la Fira Genera 2022 a Madrid, Sánchez va informar que les plantes de bateries espanyoles, que s’instal·laran a Sagunt i Navalmoral de la Mata i estaran actives el 2026, ocuparan de manera directa 6.000 persones i 20.000 persones de manera indirecta. El Moves III, un programa pluriennal fins al 2023, tenia un pressupost inicial de 400 milions d’euros mobilitzats del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a l’execució dels Next Generation. El programa recull ajudes per a l’adquisició de vehicles elèctrics i ofereix subvencions a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega.