El preu mitjà de l’electricitat al mercat majorista pujarà avui el 3,15% respecte a ahir, en el segon dia d’aplicació de la denominada ‘excepció ibèrica’ per topar el preu del gas natural per a la generació d’electricitat, i superarà la cota dels 170 euros per megavat hora (MWh). En concret, el preu mitjà de la llum serà de 170,81 euros/MWh, la qual cosa suposa 5,22 euros més que el preu de dimarts (165,59 euros/MWh), segons dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE).

El preu màxim de la llum per a avui es registrarà entre les 22.00 i les 23.00 hores, amb 210,44 euros/MWh, mentre que el mínim per a la jornada, de 150 euros/MWh, es donarà entre les 15.00 i les 16.00 hores. No obstant això, a aquest preu se li ha d’incorporar la compensació que pagarà la demanda a les centrals de cogeneració i als cicles combinats, dades encara pendents de comunicar per OMIE. Ahir, aquests càrrecs rondaven una mitjana de 59 euros/MWh, que seran abonats pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, malgrat estar al mercat lliure, tenen una tarifa indexada.

El mecanisme ibèric, que va rebre la llum verda de Brussel·les finalment la setmana passada, limita el preu del gas per a la generació elèctrica a una mitjana de 48,8 euros per MWh durant un període de dotze mesos. En concret, l’’excepció ibèrica’ fixa una senda per al gas natural per a generació d’electricitat d’un preu de 40 euros/MWh en els sis mesos inicials, enfront dels entorn de 90 euros/MWh als quals cotitza el gas natural a Mibgas, i posteriorment, un increment mensual de cinc euros/MWh fins a la finalització de la mesura. El Govern limitava en els seus càlculs a un 15,3% la rebaixa en el rebut al consumidor d’electricitat mitjà acollit a la tarifa regulada PVPC durant els 12 mesos d’aplicació del topall aprovat a la generació d’electricitat a partir de gas natural, segons consta en la memòria d’impacte que acompanya el decret llei i a la qual ha tingut accés Europa Press.