Ceràmica Elias, Yvette Pons, Tefisa i el Consorci Sanitari, premis UEA

Més de 350 persones, representants de l’entorn econòmic, social i polític de l’Anoia, van assistir anit a la celebració de la 22a edició de la Nit Empresarial de l’Anoia, que organitza la Unió Empresarial de l’Anoia. Ahir tornaven els premis UEA, uns guardons que es lliuren amb l’objectiu de reconèixer les iniciatives empresarials dels associats a la UEA. Ceràmica Elias, Yvette Pons, Tefisa i el Consorci Sanitari de l’Anoia van ser les empreses i organismes guardonats a la festa.

L’acte tornava al poliesportiu Les Comes, on es va celebrar l’última edició amb tota la brillantor de la nit abans de la pandèmia. El tema central d’ahir va ser el 40è aniversari de la creació de la UEA, una entitat que va néixer el 1982 a Igualada amb els mateixos objectius que manté avui: atendre les necessitats i demandes empresarials, donar-los-hi servei, i tenint una implicació directa en la promoció i reactivació de l’Anoia.

En el seu discurs, el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech, va agrair la feina de totes les persones que han passat per l’entitat i també la de totes les empreses associades, entitats i institucions, que han fet que «la UEA sigui a dia d’avui, l’entitat de referència de la Catalunya Central». En el seu discurs, Domènech va insistir en la necessitat de sòl industrial a la comarca: «Si volem que vinguin noves empreses o que les existents creixin, necessitem espais industrials de gran format. A la comarca només tenim 8.000 hectàrees lliures. Només amb més espai generarem llocs de treball i evitarem que cada dia, 16.000 anoiencs es desplacin fora de la nostra comarca per anar a treballar», un fet, aquest últim, que va qualificar de «veritable desastre mediambiental».

Domènech també va mostrar la seva preocupació per l’elevat nombre d’alumnes que no podran entrar a un grau formatiu a l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada, i va anunciar la creació de la Fundació UEA, la primera acció de la qual consistirà en becar nois i noies amb problemes econòmics perquè puguin seguir estudiant. «Ens centrarem en joves que vulguin estudiar les professions de les quals hi ha més mancança a la nostra comarca perquè volem ajudar els joves, però també, les empreses», va dir Domènech, que va lamentar les moltes dificultats amb què topen les empreses, com són, va dir, impostos, traves burocràtiques i un excés de normativa legal.

La nit també va incloure un homenatge als antics presidents, en què es van destacar les accions més rellevants desenvolupades en els mandats. Es va voler homenatjar especialment els presidents que encara no havien rebut l’agraïment, com Ramon Felip (2004-2014) i Blai Paco (2014-18).

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va posar de relleu les oportunitats de la comarca que no potdeixar perdre per generar sòl industrial i atraure empreses que aportin valor afegit, i va refermar l’aposta per convertir Igualada en la capital del talent universitari i de formació professional.

Quant als premis, Ceràmica Elias va ser guardonada per la Trajectòria Empresarial. Es tracta d’una empresa del Bruc amb 149 anys de trajectòria especialitzada en la fabricació de terracota natural. Yvette Pons va rebre el guardó a la Capacitat Emprenedora. Va crear l’Institut Yvette Pons l’any 1995, i al llarg de tota la seva trajectòria ha estat guardonada i reconeguda com a referent dins el món de l’estètica a Catalunya i Espanya. Tefisa va ser premiada amb el guardó a l’Empresa Innovadora. Tefisa és la fàbrica catalana de Murtra Nonwovens, fabricants de teixits i no teixits, orientada a sectors com l’automoció, el sector hospitalari, la construcció i la cosmètica. El Consorci Sanitari de l’Anoia, per la seva banda, va rebre el premi al Compromís Social per la seva lluita contra la covid i per la posada en marxa d’una campanya de mecenatge.