Ja són més de 1.700 ‘start-ups’ les que han decidit emprendre a Barcelona. L’any passat, el nombre d’empreses emergents assentades a la capital catalana va créixer un 11,4% respecte al 2020 i un 75% respecte al 2016. Xifres que han convertit l’urbs en el primer ‘hub’ europeu de ‘start-ups’ del sud d’Europa, tal com assegura l’informe Anàlisi de l’Ecosistema Start-up a Catalunya 2021, elaborat per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ).

La captació de talent, la recerca de finançament, la col·laboració amb les grans corporacions i la inversió en tecnologia són alguns dels reptes que es presenten en aquest ecosistema empresarial emergent. Factors que poden determinar la supervivència d’una ‘start-up’, i és que el 90% d’aquestes empreses fracassen als tres anys, segons el Mapa d’Emprenedoria de Spain Start-ups. Per analitzar el context i els possibles escenaris en el panorama ‘start-up’ a Barcelona, dimarts, 14 de juny, es van reunir a la seu d’EL PERIÓDICO diversos experts del sector emprenedor per participar en una taula rodona, moderada pel redactor en cap d’Economia d’aquest mitjà, Agustí Salas. A la taula hi van participar el ‘global innovation head’ d’Abertis, Antoni Duran; la directora d’Innovació de Foment del Treball, Maria Mora; el conseller delegat de Tech Barcelona, Miquel Martí; i la cofundadora i directora de comunicació de l’aplicació Dictapp, Anna Domènech. Tots ells van reflexionar sobre les claus imprescindibles a l’hora d’emprendre una ‘start-up’.

Finançament i recursos

La bretxa del talent digital és un dels principals desafiaments amb què han de lidiar les ‘start-ups’ a Barcelona. «En els últims anys ha incrementat la demanda en l’àmbit digital, tanmateix encara no hi ha prou professionals per cobrir-la», va recalcar Antoni Duran. Per la seva banda, la directora d’Innovació de Foment del Treball va assenyalar l’«aposta d’empreses internacionals per Barcelona» com a responsable d’aquest augment de la demanda per cobrir la cadena de valor i va fer una crida tant a «generar talent local com a atraure talent internacional amb agilitat».

Per retenir el talent i incorporar-lo a les estructures internes de la ‘start-up’, Domènech va assenyalar la importància d’identificar les necessitats del treballador: «Hi ha talent que vol formar part del projecte a través de participacions; d’altres valoren la flexibilitat, tant física com temporal». D’alguna manera, el panorama ha fet un gir i ara «és l’empresa la que necessita anar al gimnàs per atraure el talent», va comentar Miquel Martí. Tal com va afegir el CEO de Tech Barcelona, «el trajecte d’un ‘start-up’ és evolutiu, els equips no són immutables i en cada moment l’empresa té una necessitat concreta, és per això que és necessari ser flexible i ser capaç d’adaptar-se».

Col·laboració

Perquè el seu model de negoci funcioni i pugui créixer i desenvolupar-se, les ‘start-ups’ necessiten finançament públic o privat, en aquest últim cas provinent de fons privats o ‘business angels’. En aquests casos es poden obrir diferents escenaris que poden provocar que els fundadors acabin perdent una part substancial de la propietat de l’empresa; que rebin una oferta i acabin venent la ‘start-up’; o que quan l’empresa arribi a una determinada mida se’n venguin participacions a corporacions més grans. «Des de la perspectiva de la ‘start-up’, quan parles amb una gran corporació, tens por de ser absorbit i de perdre la teva essència», va explicar Domènech, cofundadora d’una aplicació dedicada a identificar els problemes ortogràfics dels alumnes. Per evitar aquesta pèrdua de l’essència «és important tenir clara la proposta de valor de la ‘start-up’ i adaptar-la al que necessita la corporació», va remarcar el responsable d’Innovació d’Abertis. «Des d’Abertis –va afegir Duran– mirem de trobar punts intermedis amb les ‘start-ups’ amb les quals col·laborem». Per a això, tal com va comentar Maria Mora, des de Foment del Treball, «actuem com a connectors d’oportunitats i ajudem a generar el ‘match’ entre les companyies i les ‘start-ups’ perquè les primeres ofereixin el seu coneixement i les segones hi aportin la innovació».

Inversió tecnològica

El sector digital està en auge a Barcelona. És per això que les inversions en tecnologia i digitalització tenen més sentit que mai. «La inversió en innovació és sempre a mitjà i llarg termini, el retorn mai és immediat», va aclarir el CEO de Tech Barcelona. Això implica que les empreses apostin per la inversió tecnològica. A fi d’accelerar la incorporació de tecnologia avançada per part de les empreses i institucions catalanes, des de Foment del Treball i amb la col·laboració d’una desena d’agents tecnològics i econòmics s’ha impulsat la creació del Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT). «Es tracta de portar a terme una sèrie de pilots perquè les empreses i les pimes puguin entendre el potencial de la tecnologia i plantejar-se una inversió de més impacte a llarg termini», va aclarir la directora d’Innovació de Foment del Treball.