Les licitacions d’obres públiques van augmentar un 97% a Catalunya el 2021 respecte del 2020, segons un informe de la Cambra de Contractistes (CCOC) presentat ahir. Això no obstant, només van assolir els 2.958 milions d’euros, per sota de la mitjana dels darrers 20 anys, situada en 3.700 milions. L’activitat constructora a Catalunya va créixer l’1,6% el 2021, fins als 11.300 milions. En roda de premsa, el president de la CCOC, Joaquim Llansó, va assenyalar «la manca d’inversió real» per part l’Estat i el Govern i va dir que no pot ser que «de manera recurrent» executin menys del pressupostat. Per a la cambra, les licitacions estan «lluny de les necessitats de l’economia catalana». La patronal exigeix que les licitacions assoleixin els 5.000 milions d’euros anuals, l’equivalent al 2,2% del PIB, el que, segons afirma l’entitat, equival a la tendència dels principals països de la Unió Europea en els darrers anys.