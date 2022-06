La direcció de Seat i els sindicats més representatius han arribat a un principi d’acord per a un nou conveni col·lectiu d’empresa. Després de mesos de negociacions, les parts han tancat un nou plec de condicions que afectarà uns 15.000 treballadors. L’empresa activa un pla de sortides voluntàries de 1.330 treballadors més grans de 61 anys, segons expliquen fonts sindicals. No serà via prejubilacions, sinó a través d’una espècie d’erto de diversos anys i en el qual aquests empleats no passaran mai a l’atur, sinó a cobrar l’equivalent al 75% del seu sou de l’empresa fins a la jubilació. Aquestes 1.330 sortides són la meitat de l’excedent de plantilla que calculava la direcció, que inicialment va plantejar retallar uns 2.800 llocs de treball, justificats pel procés d’electrificació de la fàbrica i que necessitarà menys personal.

Des de les centrals afirmen haver aconseguit el compromís de la direcció de portar una segona plataforma elèctrica per a la fàbrica de Martorell, amb la qual augmentar la producció de vehicles no propulsats a combustió. A escala salarial, el preacord contempla un increment del 6,5% per a aquest any, amb clàusula de revisió salarial per adaptar-se a l’IPC mitjà de final d’any. Els empleats rebran un pagament únic d’entre 2.500 i 3.500 euros, depenent de la seva categoria professional, en concepte de retards. I part de l’increment futur vindrà condicionat a l’arribada d’aquesta segona plataforma. Si arriba, cobraran menys; si no arriba el 2025, cobraran més. Ara la plantilla iniciarà un procés d’assemblees que culminarà en una votació el 29 de juny, en la qual es decidirà si el text prospera o no. Si és votat per una majoria dels 15.000 empleats, passaria a ser el conveni número 20 firmat a la planta de Martorell.