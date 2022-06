Pas endavant en el rescat de Celsa. El consell rector de la SEPI, la companyia pública que gestiona el fons per a empreses estratègiques afectades per la pandèmia ha desbloquejat el préstec de 550 milions sol·licitat per la siderúrgica propietat de la família Rubiralta.

L’organisme públic ha remès la documentació a Brussel·les per a la seva autorització, ja que supera els 250 milions establerts com a llindar. Aquest suport a la companyia catalana, amb presència internacional, és el maig dels atorgats fins ara per l’Estat. La decisió de la SEPI s’ha produït mentre els fons creditors preparaven una nova oferta per arribar a un acord amb els Rubiralta. Aquest acord amb els creditors era, inicialment, fonamental per aconseguir el rescat públic.