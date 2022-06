Catalunya va rebre el maig 1.535.533 viatgers d’aeroports internacionals, un 21% per sota dels nivells del 2019, abans de la pandèmia, i un 681,6% més que el mateix període de l’any passat. La majoria, 1.385.814 passatgers, van arribar a l’aeroport de Barcelona, un 20,8% menys que fa dos anys, segons les dades de Turespaña publicades ahir. Del total de viatgers internacionals, 459.00 van aterrar en companyies tradicionals, mentre que 1.076.515 ho van fer amb companyies de baix cost. Així mateix, Catalunya s’ha posicionat com la tercera comunitat autònoma de l’Estat amb més arribades, només per darrere de les Balears (1.675.91) i Madrid (1.604.603). Tenint en compte les dades del conjunt de l’Estat, un de cada quatre passatgers que van arribar procedia del Regne Unit i es dirigia a les Illes Balears. En l’acumulat de l’any, 5.058.532 passatgers internacionals han aterrat a Catalunya en un avió procedent d’un aeroport internacional.