La Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) va aprovar ahir el rescat a la siderúrgica catalana Celsa per 550 milions d’euros, segons va informar l’entitat en un comunicat. El Consell Gestor del Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques ha avalat l’operació «després d’un exhaustiu i rigorós procés d’anàlisi de la situació econòmica i jurídica de l’empresa». Concretament, l’ajuda es vehicularà a través d’un préstec participatiu per import de 280,5 milions d’euros i un altre d’ordinari de 269,5 milions d’euros. Com que el primer supera els 250 milions d’euros, la SEPI l’ha remès primer a la Comissió Europa abans d’aprovar-se en Consell de Ministres, abans d’acabar el mes.

La SEPI destaca que a tot l’Estat l’empresa dona feina directament a 4.500 persones i genera 33.000 llocs de treball directes, indirectes i induïts a set autonomies a banda de tenir més de 7.000 proveïdors i generar una «gran activitat logística», ja que treballa amb més de 800 transportistes i 80 armadors. El rescat arriba una setmana després de la gran mobilització que treballadors i la direcció de l’empresa van dur a terme a l’avinguda Diagonal davant de Deutsche Bank, un dels principals creditors que impedia arribar un acord, segons denunciaven els treballadors, que retreien a l’entitat alemanya la seva «nul·la aposta per un model industrial bàsic en l’economia d’un país». En les darreres setmanes, els governs català i espanyol s’havien reunit per tractar el rescat de la companyia de la família d’origen manresà Rubiralta abans del 30 de juny, quan acabava el termini. Dilluns passat, la vicepresidenta primera del Govern espanyol i ministra d’Afers Econòmics, Nadia Calviño, i el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, van abordar la qüestió després de coincidir en un acte d’Astrazeneca. Celsa va ser fundada els anys seixanta pel manresà Francesc Rubiralta Vilaseca (1939-2010).