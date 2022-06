Una d’aquestes oficines està situada al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació al Bages-Berguedà-Anoia, que disposarà d’un tècnic especialitzat en rehabilitació energètica. Els beneficiaris dels ajuts que vehicula l’OTR són els propietaris d’habitatges i les comunitats de veïns, que d’aquesta manera podran rebre informació i assessorament per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis. La fita és que es rehabilitin 20.000 habitatges l’any, durant 3 anys, per aconseguir l’objectiu de descarbonització marcat per al 2050.

El conveni signat permet que els col·legis professionals ajudin a cost zero les comunitats de propietaris i propietaris en la gestió de la sol·licitud de subvenció i tot el que fa referència a la documentació necessària per al seu tràmit, perquè el màxim nombre d’edificis possible es pugui beneficiar de les subvencions.

A part del programa específic per a les corporacions locals, que es gestiona a través de l’Agència Catalana de l’Habitatge, per als propietaris d’habitatges i comunitats de veïns hi ha tres programes de subvencions per a rehabilitació energètica:

Programa Llibre de l’edifici: cobreix el 100% dels costos d’un tècnic per fer el llibre de l’edifici i el projecte de rehabilitació energètica necessari per aconseguir l’estalvi requerit. Les comunitats que aconsegueixin aquesta subvenció obtindran de manera gratuïta el diagnòstic i/o pla d’actuacions del seu edifici.

Programa Edificis: subvenciona projectes que aconsegueixin una reducció del consum d’energia primària no renovable de l’edifici (el que no és energia neta) del 30% o més. Si la reducció és del 30%, la subvenció és del 40% dels costos d’actuació. Si la reducció és superior, el percentatge augmenta i pot arribar fins al 80%

Programa Habitatges: l’ajut és del 40% del cost de l’actuació (sempre que aquest sigui igual o superior a 1.000 euros), amb un límit de 3.000 euros per habitatge, i no és aplicable a segones residències.

«Tens més confort amb menys diners, ets més sostenible i revaloritzes casa teva»

Cristian Marc Huerta i Vergés, delegat del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació al Bages-Berguedà-Anoia, anima els interessats en els ajuts «a adreçar-se al col·legi o a les Oficines Tècniques de Rehabilitació». Els Next Generation volen reactivar l’economia postcovid, però al col·legi li interessa especialment la rehabilitació energètica: «Hem de fer que els nostres habitacles siguin més sostenibles, que no depenguin tant dels subministraments fòssils», diu Huerta.

Huerta diu que «el col·legi està a disposició dels seus col·legiats però també de la societat, i per això s’ha pensat en la via de fer més fàcil el procés per demanar l’ajut». Per accedir a l’ajut, recorda, «has d’haver reduït el consum energètic de l’habitatge com a mínim un 30%. Això es veu amb els certificats energètics i amb el projecte definim les actuacions. Després fem un altre certificat, si hi ha la millora del 30%, segur que el complim i podem optar als fons», que es reparteixen entre el 2022, 2023 i el 2024, i les obres han d’estar acabades el 2026.

El delegat col·legial destaca que, «com a propietari tens 4 avantatges: augmenta el valor del bé patrimonial, fas un favor al medi ambient, t’estalvies diners i augmentes el confort». Amb la millora, apunta el delegat, «tens més confort amb menys diners, ets més sostenible i revaloritzes casa teva». Per tot plegat, diu, «és important no deixar passar aquesta oportunitat, perquè no es poden perdre els ajuts. A Catalunya hem de demostrar que som capaços de projectar i d’executar per ser concessionaris d’aquests ajuts, perquè, quan s’hagin acabat, es tornen a Europa».