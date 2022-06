La reforma de l’economia espanyola postpandèmica està en marxa amb el guiatge dels fons europeus. En el marc d’aquest canvi estructural que dissenya el Govern, la Secretaria d’Estat d’infraestructures digitals anuncia que ha presentat un projecte (en forma de manifestació d’interès) per impulsar la digitalització de les petites i mitjanes empreses (pimes) i que potenciïn el seu paper en el comerç electrònic. Segons aquest pla, es distribuiran ajudes per aconseguir l’objectiu que passin de gestionar el 10% del comerç electrònic a Espanya a un 25% abans del 2025. Més de 600.000 empreses tenen més de dos empleats a Espanya i és a aquestes a les quals es dirigeix aquest pla de reactivació. Així ho ha avançat aquest dilluns Carme Artigas, secretària d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, durant una trobada organitzada per la patronal Foment del Treball i PWC. «No hi haurà dreceres per aconseguir ajudes», ha afirmat Artigas, que assegura que l’assignació de recursos estarà acompanyada d’un «control exhaustiu dels fons», però alhora d’una «simplificació administrativa» per a la seva distribució (de 9 a 5 mesos).

Les ajudes a la digitalització de pimes s’emmarquen, ha explicat Artigas, en els plans d’acció previstos pel Govern per aprofitar els fons europeus de recuperació, dirigits per recuperar l’economia després de l’impacte de la pandèmia. Els fons globals previstos per a les empreses espanyoles ascendeixen a uns 4.650 milions d’euros per a digitalització en els pròxims tres anys, dels quals uns 3.000 es destinaran a pimes. Globalment, les ajudes europees tenen l’objectiu d’afrontar una reforma estructural de l’economia, el que significa, segons Artigas, «que la sortida de la crisi causada per la pandèmia desembocarà en una situació diferent» en què els objectius principals del Govern són de caràcter social, ja que pretenen retallar la fractura digital, però també la socioeconòmica, la geogràfica o la de gènere. Com a resultat, la transformació digital ha de conduir que el teòric sector digital suposi el 40% del PIB espanyol el 2025, del 19% actual (el segon àmbit econòmic o generador de riquesa en importància actualment després de la construcció). Per a Artigas, Espanya ha d’aprofitar les seves fortaleses (com ser líder a Europa en connexions a fibra òptica) per millorar els seus punts febles, com l’elevat índex d’analfabetisme digital. Segons les dades del Govern, el teletreball ha passat amb la pandèmia de suposar el 10% al 35%, però les pimes encara tenen dificultats per treballar en xarxa.