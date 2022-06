Actors econòmics i de l’administració local es van donar cita la setmana passada a Badalona (Barcelonès) per debatre, sota el lema ‘Badalona és Copa’, sobre les oportunitats que es generen i els reptes que ha d’afrontar una ciutat com Badalona, que acollirà la celebració de la Copa del Rei de bàsquet el 2023. L’acte va ser organitzat per Restarting Badalona, una associació privada sense ànim de lucre que té com a objectiu fer de la ciutat un «territori innovador».

Durant la sessió, que va ser introduïda pel president de Restarting Badalona, Ferran Falcó, es van analitzar alguns dels esdeveniments més importants que actualment acull o que pròximament es faran a la ciutat de Barcelona, com són la celebració de la Copa Amèrica de Vela, el Mobile World Congress o la resta de grans fires que tenen lloc anualment als recintes de Fira Barcelona. El president de Restarting Badalona va explicar en la seva intervenció de benvinguda que «Badalona ha d’apostar per atraure esdeveniments i ha d’aprendre a aprofitar-los». Per a Ferran Falcó, «aconseguir-ho requereix una organització professional amb recursos i voluntat d’interlocució amb altres administracions i també amb entitats privades». «Restarting Badalona és una entitat que pretén incentivar un posicionament ambiciós de Badalona en el concert metropolità i en relació amb Barcelona té les palanques per fer-ho», va afegir Falcó. Nova etapa a Badalona Així, la col·laboració publicoprivada, la dotació de recursos i les infraestructures, el lideratge i la professionalitat juntament amb el suport dels diferents agents de la ciutat es van exposar com a factors «indispensables» per portar amb èxit aquest tipus d’esdeveniments que «poden contribuir al creixement i la transformació d’una ciutat i impulsar millores estructurals importants», segons van apuntar els participants en el debat. L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, en la clausura de l’acte, va manifestar que «la Copa, reuneix moltes de les coses que la nostra ciutat representa: esport, valors, treball en equip, competitivitat... No hi ha un esdeveniment més apropiat per iniciar una nova etapa a Badalona». En el debat també van participar: la presidenta de Barcelona Global, Aurora Catà, entitat que ha liderat la candidatura de Barcelona per acollir la Copa Amèrica de Vela el 2024; el director de Fira Barcelona, Constantí Serrallonga, i el director de la Fundació Mobile World Capital, Carles Grau.