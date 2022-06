La versió ‘low cost’ d’Uber, Bolt, opera a Barcelona des d’aquest dilluns, 20 de juny. La companyia, fundada a Estònia, va començar a operar a Espanya el 2019 i ara arriba a la capital catalana malgrat la tensió per la incertesa sobre el futur de la regulació de les VTC, que es decidirà a finals de setembre.

A l’octubre finalitza la moratòria del decret Ábalos i el sector del transport podria tenir canvis. Actualment, a la capital catalana les companyies que ofereixen serveis similars a Bolt actuen amb limitacions: Cabify és present com a operador de serveis VTC i Uber només per a taxis, mentre que Bolt oferirà els dos serveis.

El ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana s’ha compromès amb el sector del taxi a vigilar que els <strong>VTC</strong> d’autorització nacional (coneguts com a VTC-N) no presten serveis de caràcter urbà, una vegada expiri el reial decret que va aprovar l’exministre José Luis Ábalos el 2018 després d’una greu crisi al sector l’estiu d’aquell any.

Així ho ha traslladat la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a l’Associació Nacional del Taxi (Antaxi), en una reunió en què l’associació majoritària del sector ha manifestat les principals inquietuds i demandes del col·lectiu a nivell estatal.

Antaxi ha recordat que a partir de l’1 d’octubre les comunitats autònomes quedaran habilitades per modificar les condicions de precontractació, sol·licitud de serveis, captació de clients, recorreguts mínims i màxims, serveis o horaris obligatoris i especificacions tècniques del vehicle.