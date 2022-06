El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luís Escrivá, ha perdut en menys de 48 hores els seus dos homes de confiança. Els secretaris d’Estat de Migracions, primer, i de Seguretat Social, després, han comunicat al ministre que no segueixen. Així ho confirmen fonts del Ministeri, que justifiquen la sortida de tots dos per motius personals. El cessament dels dos secretaris es produeix en plena acollida de migrants per la guerra d’Ucraïna, d’una banda, i amb algunes de les reformes de pes en matèria d’autònoms i de pensions per tancar. És competència del Consell de Ministres aprovar el cessament i nomenament dels seus successors, tot i que des de l’equip d’Escrivá apunten que el relleu es produirà «en les pròximes setmanes».

