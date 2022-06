Un de cada 10 habitatges que es van vendre a Catalunya el 2021 van anar a parar a mans d’estrangers, segons un informe de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) i el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (COAPI). Així, durant l’any passat es van vendre 9.715 habitatges a compradors de fora de Catalunya, el que va suposar recuperar els nivells prepandèmia. Pel que fa a nacionalitats, la majoria de compradors estrangers van ser francesos, amb una quota de mercat del 19,44%; seguits dels marroquins, amb un 7,77%; els italians, amb un 6,13% i els romanesos, amb un 5,31%. Catalunya es va situar com la comunitat de l’Estat amb més nombre d’hipoteques sobre habitatge per estrangers, fins a les 5.461 i com la tercera comunitat amb més transaccions per part d’estrangers durant l’any.