La població activa al Bages creixerà el 4,1% en la propera dècada i se situarà en 3.678 persones més que les 90.612 registrades a finals del 2031, segons la projecció elaborada per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Amb aquest creixement, la comarca se situaria en la part baixa de l’increment comarcal aquell any respecte del 2021, i augmentaria just la meitat percentual del que ho farà, segons la projecció, el conjunt català en el mateix període: el 8%.

D’altra banda, en una dècada augmentarà tres punts percentuals al Bages el nombre de persones que estaran treballant amb més de 65 anys respecte del total de la població activa. Segons la previsió, aquest nombre passarà dels 1.124 a finals del 2021 als 2.884 del 2031. Són 1.760 persones, gairebé la meitat del creixement de la població activa en el període a la comarca.

Segons l’Idescat, la tendència s’anirà accentuant amb els anys, i el 2046 el percentatge de persones de 65 anys o més grans que estaran treballant serà ja el 4,2% del total de la població activa del Bages. El 2046, segons la projecció de l’institut d’estadística, la població activa total a la comarca s’haurà reduït el 2,35%. Així, en vint-i-cinc anys, haurà caigut el nombre de persones en edat de treballar però haurà augmentat notablement el nombre de persones grans que s’hauran de mantenir al mercat de treball.

Segons aquesta previsió, el Bages figura entre les onze comarques on més haurà davallat la població activa el 2046 respecte del 2021. De fet, en aquest mateix grup de comarques figuraran també l’Alt Urgell (amb una caiguda de la població activa del 6,35%), el Solsonès (-4,60%) i el Berguedà (-4,13%). Quatre de les onze comarques amb la pitjor evolució de la població activa seran a la Catalunya central. En el mateix període, la projecció és que al conjunt de Catalunya la població activa creixi el 5,29%.

En contrapunt, el Moianès (amb un increment del 7,66%) i l’Anoia (6,18%) figuraran entre les comarques amb una evolució per sobre de la mitjana nacional del creixement de la població activa el 2046 respecte del 2021. Ja abans, el 2031, hauran experimentat una evolució similar, amb un augment del 9,9% en el cas de l’Anoia, i del 9%, en el cas del Moianès. Ambdues comarques, amb evolucions més favorables que la mitjana nacional, del 8%.

Al conjunt català, la població activa creixerà a curt i mitjà termini i se situarà en 4,3 milions el 2031. Segons els càlculs de l’Idescat, el 2031 hi haurà més del doble d’actius majors de 65 anys que ara, i totes les comarques menys la Conca de Barberà, la Terra Alta i les Garrigues guanyaran població activa. A llarg termini, amb un saldo migratori mitjà de 33.000 persones en edat laboral per any, la població activa de Catalunya es mantindria en 4,3 milions el 2041 i es reduiria lleugerament fins als 4,2 milions el 2071.

El nombre de persones laboralment actives més enllà dels 65 anys està creixent i continuarà creixent per l’arribada en aquestes edats de les generacions plenes nascudes als anys seixanta i per l’endarreriment de la jubilació als 67 i les bonificacions per allargar l’edat de jubilar-se. En concret, el 2031 hi hauria 119.000 actius majors de 65 anys, més del doble dels 48.000 que hi ha el 2021. Les persones laboralment actives de 55 a 64 anys que creixeran un 31%, i suposaran un de cada 5 actius, sent els que guanyaran més pes relatiu en la piràmide demogràfica catalana.

Els joves també creixeran un 35,5% fins als 423.000 el 2031, ja que l’alta natalitat registrada entre els anys 2003 i 2015 es traduirà en un augment de la població d’entre 16 i 24 anys que s’incorpori al mercat laboral. El pes relatiu del jovent també augmentarà i passaran del 7,8% el 2021 al 9,8% el 2031. Pel que fa al gran gruix de la població activa –de 25 a 54 anys– disminuirà un 2,3%, fins als 2,90 milions i el seu el seu pes relatiu passarà del 74,6% del total dels actius el 2021 al 67,5% el 2031.