La forta pujada dels preus dels aliments està canviant la cistella de la compra de la gran majoria dels espanyols, que segueixen comprant fruita, però potser no tota la que voldrien, a causa de l’encariment dels tan desitjats síndries, melons i préssecs en plena onada de calor.

Ja el mes d’abril, l’increment del preu d’algunes d’aquestes fruites era més que ostensible, com indiquen les dades de la consultora IRI, que observa una pujada anual del preu de la síndria del 18,7% i del meló del 3,2% també respecte a l’abril del 2021.

Els preus de les fruites en general van pujar a l’abril un 10,3%, i l’ascens ha anat augmentant.

«L’espectacular pujada dels preus de l’alimentació –la més alta en 28 anys segons dades de l’INE– ja està tenint efectes en els hàbits de compra», han assegurat a Efeagro fonts de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

Han explicat que en una recent enquesta que aquesta associació ha portat a terme «el 62% dels consumidors ja ha modificat els seus hàbits de compra, adaptant-los a la seva renda», i que «un de cada cinc reconeix que ha deixat de comprar aliments com la carn, el peix, les fruites i les verdures».

En el cas de les fruites, amb l’augment de preus, «el consumidor buscarà productes substitutius», potser un «altre tipus de postres que els semblin més barats» i que «pot ser que no coincideixin amb els més sans».

L’expert en el canal minorista de NielsenIQ, Ignacio Biedma, ha assegurat a Efeagro que «s’està produint una transferència en el consum de fruita cap a altres famílies diferents». Les últimes dades d’aquesta consultora donaven per al primer quadrimestre del 2022 una baixada del volum de fruita venut del 4,6%.

«El consumidor està mirant com ajustar els costos de la cistella de la compra», i si la síndria o el préssec són cars, optaran per altres fruites menys de la temporada d’estiu i de menor preu com la banana o la poma, ha posat com a exemple.

A IRI han indicat que el mercat de la fruita fresca «s’enfronta a una històrica tendència alcista de la inflació», després d’«haver superat una pandèmia, una vaga de transports, unes condicions meteorològiques adverses i fins i tot l’erupció volcànica de La Palma».

EL QUE COBRA L’AGRICULTOR

El responsable nacional de fruites i hortalisses de l’associació agrària COAG, Andrés Góngora, ha reconegut que els preus de les refrescants fruites d’estiu «han sigut poc accessibles per al consumidor».

Fins a finals de maig, la producció de síndria i meló ha sigut curta, entorn d’un 50% inferior, a causa de la calitja i les pluges, i també hi va haver menys entrada de les habituals des del Senegal, però al juny els rendiments han augmentat i, segons el seu parer, hauria de produir-se una baixada de preus.

«L’agricultor, que aquest any pateix un fort increment de costos, va cobrar al maig una mitjana de 85 cèntims per quilo de síndria i, aquesta setmana, 18 cèntims/kg, ha indicat, abans de criticar les cadenes de distribució per mantenir els nivells de preus, cosa que pot «trencar la campanya» i fer «retrocedir el consum».

Respecte a l’encariment de la fruita d’os, fonts de la Federació Espanyola d’Associacions de Productors Exportadors de Fruites, Hortalisses, Flors i Plantes Vives (Fepex) han indicat que «és imputable principalment al fort descens de l’oferta a causa de la mala climatologia».

A Catalunya, Afrucat ha estimat que s’ha perdut prop del 70% del potencial productiu en préssecs i nectarines a causa de les gelades i de la calamarsa; a l’Aragó, Fedefruta afirma que les pèrdues arriben al 90% per a l’albercoc, i entre el 60 i el 70% en préssec i nectarina, i a Múrcia, Apoexpa ha calculat que colliran un 20% menys de fruita d’os.

Els preus mitjans nacionals en origen de la síndria i el meló del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) eren de 49,49 cèntims/kg per a la síndria en la setmana 23 (del 6 al 12 de juny del 2022) i de 61,93 cèntims/kg per al meló.

Uns valors molt més elevats que en la mateixa setmana del 2021 (20,79 i 32,17 cèntims, respectivament)

El MAPA ha anotat que el preu mitjà en origen del préssec groc en la setmana 23 se situava en 95,20 cèntims/kg (71,71 cèntims/kg en el mateix període del 2021); la nectarina blanca, en 95,29 cèntims/kg (82,26 cèntims/kg), i la pruna, en 64,35 cèntims/kg (63,36 cèntims/kg).