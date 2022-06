El Banc Central Europeu (BCE) assenyala que les mesures per frenar l’augment dels preus dels aliments seran insuficients a curt termini, ja que diverses matèries primeres són difícils de substituir de forma ràpida. En un informe publicat ahir, l’entitat sosté que alguns dels alts preus es mantindran fins l’any 2023, amb les importacions de gra, olis de llavors i fertilitzants com a productes més afectats.

Per reduir la pressió sobre els preus dels aliments, el BCE apunta que alguns poden ser subministrats per altres regions com l’Amèrica Llatina o bé que la zona euro augmenti els seus cultius. Alhora, l’organisme monetari ha advertit que la UE s’enfronta a «riscos cada vegada majors» en el subministrament d’energia.

En matèria d’alimentació, l’entitat ha assenyalat que, en altres moments de pujada de preus alimentaris, es van produir ajustos econòmics on la inflació tendia a moderar-se a mitjà termini. En aquesta ocasió, s’espera que la inflació es mantingui alta durant els pròxims mesos tot i les mesures per fer-hi front. En aquest sentit, el BCE ha recordat que l’IPC dels aliments va arribar a un nou rècord històric a la UE el maig, amb una variació del 7,5%. Els aliments, que suposen un 20% de la cistella de la compra dels europeus, son un dels principals impulsors de la inflació general al continent. De fet, l’entitat indica que el principal impulsor dels preus dels aliments des de mitjans de 2021 ha estat l’augment de preu de les matèries primes i els preus de l’energia, factors que s’han accelerat amb l’inici de la guerra a Ucraïna. Amb tot, la inflació dels aliments a l’eurozona va ser inferior a la registrada als Estats Units, que es va situar en el 9,4% a l’abril, i a la de Regne Unit, del 6,7%.

Per altra banda, el BCE ha advertit dels potencials riscos als quals s’enfronta Europa vinculats al mercat del gas. Tot i que apunta l’impacte en el flux de gas entre Rússia i el Vell Continent ha estat «relativament baix» des de l’esclat de la guerra d’Ucraïna, l’organisme monetari alerta de «signes de major risc» en el subministrament si el conflicte s’allarga.

En aquest sentit, l’entitat recorda que Rússia ha tancat l’aixeta del gas a Polònia, Bulgària, Finlàndia, Dinamarca i els Països Baixos. El BCE ha fet esment a les sancions imposades pel règim de Putin al gasoducte polonès Yamal –que transporta gas a Alemanya- i al negoci de Gazprom a Alemanya. Si bé el BCE considera que les sancions de la UE centrades en el marcat del gas han estat «limitades», destaca que la construcció del Nord Stream 2 continua en ‘stand by’. Alhora, assenyala que el gas, en comparació amb el petroli i el carbó, és una de les matèries energètiques «més difícils de substituir».