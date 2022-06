La reactivació del Sector d'Activitats Econòmiques Berguedà-Olvan és ja una realitat. Aquesta mateix dimecres han començat les obres de comercialització de la fase 1A, que permetrà posar a la venda les primeres 5 parcel·les per a les empreses interessades. Ho ha aprovat el Consell del Consorci Rocarodrona-Olvan, integrat per l'Institut Català del Sòl (Incàsol), l'Ajuntament d'Olvan i que té el suport del Consell Comarcal. Les obres aniran a càrrec de l'esmentada empresa de la Generalitat.

Les obres de la fase 1A, consistents en garantir el subministrament d'aigua, el reforçament de la potència elèctrica i disposar d'una depuradora autònoma, acabaran en un termini de 6 mesos i estan realitzades per l'empresa Ingeniería Constructora Manresana S.L. per un import de 453.000 euros. Són parcel·les amb un total de 18.225 m2 de sòl i 13.295 m2 de sostre i tenen superfícies variades que van dels 1.883 m2 i 5.743 m2.

La segona fase permetrà disposar de 6 parcel·les i la tercera de 3 més. Es preveu que es comencin a comercialitzar el mateix 2023, i que la primera fase sencera estigui enllestida, com a molt tard, el 2025. El total de 14 parcel·les són per a indústria aïllada i per a usos industrials, comercials, oficines, sanitaris, culturals i esportius.

La directora de l'Incàsol, Mercè Consesa, ha reconegut en la presentació oficial del projecte que amb la demanda que hi ha potser la primera fase es queda curta, pero també ha puntualitzat que s'ha de veure quin tipus de demanda és. La Generalitat prioritza en aquests moments la comercialització de les parcel·les més grans, algunes de les quals són de les fases 1b i 1c.

Hi ha un total de 61 parcel·les en el polígon, algunes d'elles molt petites que es deixaran pel final de tot el procés d'urbanització. En aquest sentit, Conesa ha apuntat que l'oferta de parcel·les més reduïdes potser ja queda coberta en les zones industrials de d'altres poblacions.

Per a les properes fases, la directora de l'Incàsol ha explicat que s'hauran de realitzar noves inversions. Al final de cada fase, l'Ajuntament farà la recepció de les obres i ja podrà comercialitzar les parcel·les corresponents. Això sí, l'Incàsol no vol que hi hagi aturades entre cada una d'elles, i que sigui "un sistema continuat", ha assegurat Conesa.