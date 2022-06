Easyjet adverteix que hi haurà «interrupcions» als vols des de l’aeroport del Prat per la vaga que ha convocat el sindicat USO durant el primer, el tercer i l’últim cap de setmana de juliol. L’aerolínia també preveu afectacions en els trajectes des de Palma de Mallorca i Màlaga, tot i que assegura que farà «tot el possible» per minimitzar-les. La companyia aèria ha lamentat l’aturada que van caconvocar ahir els tripulants de cabina i assegura que arriba en un moment «crític» per al sector aeri. Easyjet afirma haver fet «un progrés considerable» cap a un nou conveni col·lectiu i demana al sindicat reprendre les negociacions.