El Govern espanyol va aprovar ahir la llei d’ocupació que transforma el SEPE en l’Agència Espanyola d’Ocupació amb l’objectiu de modernitzar i digitalitzar l’organisme. En roda de premsa després del Consell de Ministres, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va destacar que la norma té com a pilar l’acompanyament personalitzat amb catàleg de serveis garantit en igualtat de condicions arreu de l’Estat. El text també amplia els col·lectius d’atenció prioritària i rebaixa de 50 a 45 anys l’edat per ser considerat prioritari. També augmenta el termini d’execució de polítiques actives d’ocupació per a les comunitats autònomes fins al 31 de març. A banda, el govern espanyol ha aprovat una convocatòria de subvencions públiques de 300 milions d’euros a executar entre 2022 i 2024 per a programes de formació a demanda per a treballadors.