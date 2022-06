Buscar els avantatges competitius, enfocar el negoci cap a la creació de valor, tenir ambició, envoltar-se d'un territori econòmicament i institucionalment atractiu, triar bons equips especialitzats i tenir en compte els riscos són algunes dels ingredients per a la recepta de l'èxit en el comerç internacional que han donat aquest dimecres experts i empresaris al públic assistent a la jornada sobre exportació que han organitzat Regió7 i Prensa Ibérica a la sala petita del Kursaal de Manresa.

Albert Giralt, CEO d'Avinent; Lluís Rodríguez, vicepresident i director de Relacions Corporatives d'ICL Iberia; Elena Aguilar, directora de Negoci Internacional del Banc Sabadell; i Cristina Serradell, directora de la Unitat de Negoci Internacional de l'agència governamental Acció, a més de la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, han estat els protagonistes d'una sessió que ha intentat posar llum a la foscor d'aquests temps plens d'incertesa per la fràgil situació econòmica i política global. Sí, són temps difícils, però consolidar un sòlid perfil exportador pot ser una garantia de supervivència per a les empreses del territori, segons han coincidit tots els ponents de la jornada.

Una sessió que havia d'inaugurar la directora general d'Indústria de la Generalitat, Natàlia Mas, que no ha pogut assistir per un impediment de darrera hora, i que finalment ha obert el conseller delegat de Regió7, Jordi Molet, que ha recordat l'entorn de dificultats globals, especialment per a les pimes, que requereix de més eines per penetrar als mercats exteriors. També ha destacat l'efecte de la digitalització en la manera com s'aborden avui les aventures internacionals, que requereixen, ha dit, "més especialització".

Radiografia de present

La presidenta de la Cambra manresana, Sílvia Gratacòs, ha fet una radiografia del moment que viu l'empresa local, un temps marcat per "la transició post-covid", que encara manté tancades ciutats xineses claus per a la producció mundial, i que ha trencat cadenes logístiques i ha disparat els preus de matèries primeres d'extraordinària necessitat per a una indústria com la del Bages, molt depenent del sector de l'automoció i del metall.

Gratacòs ha recordat l'entorn d'inflació accentuada, de puja de tipus d'interès i, per tant, de menors previsions de creixement de l'economia espanyola. En aquest context, ha dit, temen per l'afectació de la crisi amb Algèria, per la impossibilitat d'exportar a Rússia i Bielorússia i també per la "desacceleració" del negoci de la carn porcina a Xina, que s'havia disparat durant la pandèmia.

Amb tot, la presidenta cameral ha insistit que hi ha "oportunitats de negoci", sobretot per la correcta transició que estan fent empreses locals cap a la diversificació de la seva cartera de clients en sectors puixants com el ferroviari o el farmacèutic. Amb tot, ha alertat que cal "personal qualificat i també no qualificat".

La Cambra, ha dit Gratacòs, ajuda les empreses a la seva aventura internacional amb missions (com la darrera a Mèxic o les anuals a França) i també oferint eines, programes d'acompanyaments per a les empreses.

Exemples locals

En la taula rodona posterior, en què en pres part Cristina Serradell, Albert Giralt, Lluís Rodríguez i Elena Aguilar, moderats pel director de Regió7, Marc Marcè, empreses experimentades en el negoci exterior com Avinent i ICL han pogut donar algunes pautes per iniciar-se en la internacionalització, mentre que les representants d'Acció i el Banc Sabadell han explicat com col·laboren aquestes entitats en la sortida al món.

Serradell ha recordat la importància de tenir un full de ruta ben dissenyat, saber què exportar i on. En aquest sentit, ha dit, "cal buscar els avantatges competitius, diferenciar-se, perquè a fora la competència augmenta". Serradell reclama que l'empresa faci "una reflexió sobre en què som bons i com ho expliquem". Un itinerari així dibuixat, ha conclòs, "dona seguretat a l'empresa". Serradell ha recordat que la internacionalització és una aposta "a mig, llarg termini", que "no té un retorn immediat" i que cal invertir-hi diners, recursos i tenir "persistència". Amb tot, paga la pena, perquè "els avantatges són molts". Així, aporta "resiliència", que ha esdevingut un caràcter necessari en l'empresa en l'era de la pandèmia, i l'ajuda a ser més competitiva "perquè et fa innovar, t'ajuda a créixer i a diversificar el risc". Per a Serradell, que ha recordat que a Catalunya 48.000 empreses exporten i 17.000 ho fan de manera regular, "no calen grans pressupostos", per a sortir a l'exterior, sinó "vocació i voluntat".

"Cal explicar que tenim universitats, talent, infraestructures... Tot plegat afecta molt la visió que es té de l'empresa i a Avinent ho hem utilitzat", ha dit Albert Giralt

Justament per a Albert Giralt, la "vocació ja des del minut zero" d'Avinent va ser la internacionalització. Giralt ha explicat que entén aquest procés com un cúmul d'etapes que cal superar. La primera són els contactes amb els clients potencials i una tercera, més tècnica, és la de l'execució. Entremig, però, hi ha un factor determinant, que consisteix en "crear confiança" en el client. En aquest sentit, per a Giralt el territori "és clau", perquè "és un actiu" per convèncer per al negoci. "Cal explicar que tenim universitats, talent, infraestructures... Tot plegat afecta molt la visió que es té de l'empresa i a Avinent ho hem utilitzat", ha dit Giralt.

Lluís Rodríguez ha centrat la seva primera intervenció en insistir en el moment "canviant" del context internacional, que ha empès ICL a diversificar el seu negoci i també els mercats als quals s'adreça. "El territori és clau, sí, però també ho són les persones", ha dit. En aquest sentit, ha explicat que la companyia minera disposa de grups especialitzats en els mercats en els quals vol introduir-se per facilitar l'entrada.

Rodríguez ha recordat que tot i el cop per al negoci rus i bielorús del potassa que ha significat la guerra, encara tenen un gran mercat en altres parts del món, "que obliga a un reposicionament". "Intentem posar els ous a diferents cistells", ha dit de manera gràfica Rodríguez, que ha posat en valor la capacitat d'obertura de les empreses per garantir la seva estabilitat internacional.

Elena Aguilar ha explicat l'acompanyament que fa el Banc Sabadell a les empreses que volen sortir a l'exterior. "Cal entendre bé el seu negoci", ha dit. I ha insistit en tenir en compte els "riscos" que assumeixen les empreses en fer el salt a fora. En cobraments, legislatius, monetaris... I també els fraus que multiplica la digitalització. "Tenim equips molt preparats per fer-hi front", ha assegurat Aguilar, que ha dit que una de les missions del banc, en aquest sentit, és "acotar els riscos".

El tancament de la jornada ha anat a càrrec de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha agraït el debat organitzat per Regió7 i ha demanat tenir en compte també "els factors que ens fan replantejar avui l'autosuficiència". També ha recordat que la legislació garantista que de vegades atenalla l'empresa també ho fa amb l'administració. Per a Aloy, "quan surten iniciatives els hem de fer costat i també generar iniciatives conjuntes". En aquest sentit, ha recordat el projecte universitari de futur de la Fàbrica Nova.