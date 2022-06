L’empresa Avinent, ubicada a Santpedor i dedicada al desenvolupament de productes per al sector mèdic i industrial, posa el focus a intensificar la internacionalització i la recerca. Actualment el grup Avinent té cinc línies de producció, una de les quals està dedicada a la fabricació de peces industrials (Vilardell Purtí) mentre que les quatre restants se centren en el sector mèdic, com són el disseny i fabricació d’implants dentals, les pròtesis dentals d'última generació, les solucions craniomaxil·lofacials i la ortodòncia invisible.

L’alt nivell tecnològic que fa servir Avinent és un punt fort i diferencial. S’ha convertit en un referent en el mercat de productes mèdics, i els clients confien en l’empresa per la qualitat del seu servei i per la flexibilitat a l’hora d’adaptar-se a cada necessitat. Clíniques dentals, laboratoris i hospitals són clients directes d’Avinent, que també ven a distribuïdors d’arreu. Xavier Boadas, director de vendes internacionals de la divisió mèdica d’Avinent, explica que tenen presència a quatre dels cinc continents i a una trentena de països, majoritàriament europeus. Actualment, les xifres d’exportació se situen al voltant del 20%. L’expansió de l’empresa ha estat constant i «molt positiva», remarca Boadas: «Vam iniciar la divisió mèdica el 2006 i el 2007 ja comptàvem amb el primer distribuïdor internacional: Taiwan. A partir d’aquí vam anar guanyant presència a altres països, com ara Canadà, EUA...». Tot i que es mostra satisfet d’aquesta evolució, el repte és «créixer als països on ja tenim presència i guanyar nous mercats a altres països».

Actualment, Avinent està immers en diferents projectes a l’Orient Mitjà: «És un territori que no és fàcil de treballar-hi però com que hi ha una demanda alta, si hi podem oferir els nostres productes hi volem ser», apunta Xavier Boadas. La gamma de productes mèdics d’Avinent és cada cop més àmplia: «la innovació forma part del nostre ADN, i tenim molt clar que per seguir creixent hem d’innovar».

La innovació explica la història d’Avinent, una empresa familiar que va néixer el 1958. Són més de 60 anys d’història i d’èxits.

Ampliació de les instal·lacions

El mes passat es va inaugurar el nou centre de producció Avinent Hub, amb la voluntat de seguir creixent. Preveu passar dels 35 milions d’euros facturats l’últim any als 50 milions d’euros el 2025, i d’una plantilla de 300 treballadors a 350. Actualment té una cartera de clients de més de 8.000 empreses.