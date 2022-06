D’entre les ciutats de més de 50.000 habitants de Catalunya, Manresa és aquella on més ha crescut el preu mitjà del lloguer el primer trimestre de l’any en relació al mateix període de l’any passat. Així, el preu ha passat de 426,9 euros el 2021 als 465,75 del primer trimestre d’enguany, un increment del 9,1%, superior als de municipis com Terrassa (8%), L’Hospitalet de Llobregat (7,4%) o Reus (7,3%). Amb tot, el preu mitjà a Manresa és el segon més econòmic del conjunt de poblacions de més de 50.000 habitants, només per sobre de Lleida (457,89 euros), ciutat que, a més, ha experimentat una davallada del preu de prop del 2% en l’últim any, segons les dades del departament de Drets Socials i Habitatge.

En els últims cinc anys, l’evolució del preu a Manresa es manté en la franja mitjana del conjunt de ciutats grans catalanes, amb un increment del 10,7%, lluny del 17% de Terrassa, però molt per sobre de municipis com Mataró (3,4%), Cornellà de Llobregat (6,5%) o Granollers (6,9%). La resta de capitals de comarca del territori han registrat evolucions del preu del lloguer molt diverses. Així, mentre a Solsona ha caigut un mínim 0,1% en un any (fins als 343,96 euros), a Puigcerdà ha crescut el 18,5% (fins als 604,30) i a Igualada l’11,9% (507,65). A Berga l’increment ha estat més moderat, del 5,9% (427,61 euros el primer trimestre), i a Moià, l’augment ha estat del 8% (513,73 euros). Per comarques, a Berguedà, Bages, Alt Urgell i Anoia el preu ha pujat per sobre de l’increment mitjà català (del 3,5%) en el primer trimestre de l’any respecte del 2021, amb augments, respectivament, del 6,7%, 5,9%, 5,8% i 5%. En canvi, a la Cerdanya el preu ha pujat el 3,2% i al Moianès un minso 0,9%. Al Solsonès, el preu s’ha reduït el 0,7%. Amb tot, la Cerdanya i el Berguedà figuren per darrera de la Val d’Aran en l’augment en relació a cinc anys enrere, el primer trimestre del 2018, amb increments, respectivament, del 26,7% i del 26,4%. En aquest sentit, totes les comarques del territori central han incrementat el seu preu, en aquest lustre, per sobre de l’augment mitjà català, que ha estat del 9,8%. Per nombre de contractes, només el Moianès (+51,6%) i el Berguedà (+5,4%) han experimentat creixements d’operacions aquest primer trimestre en comparació al mateix període del 2021. En la resta de comarques centrals s’han registrat caigudes: del 2,7% a l’Alt Urgell, del 5% al Bages, del 6% a l’Anoia i del 8,2% a la Cerdanya. El Solsonès, en aquest sentit, destaca per ser la comarca catalana on més s’ha retallat el nombre de contractes d’un any a l’altre, en passar dels 83 del primer trimestre de l’any passat als 56 d’enguany, una davallada del 32,5%. Al conjunt català, el preu del lloguer ha pujat un 3,5% de mitjana a Catalunya en el primer trimestre de l’any, un increment que s’eleva al 6,6% a la ciutat de Barcelona, mentre que el nombre d’aquestes operacions ha caigut un 10,9%. El departament de Drets Socials i Habitatge va atribuir ahir la caiguda del 10,9% principalment a la tendència dels tenidors d’habitatges a dedicar-los al mercat de compra. Així, a Catalunya s’ha registrat en el mateix període de temps un increment del 21,4% d’operacions de compravenda, la qual cosa confirmaria, va subratllar ahir el departament, que «el mercat immobiliari està en expansió, però no el de lloguer».