L’exportació serà el tema, aquest matí, de la jornada que organitzen Regió7 i Prensa Ibérica a la sala petita del teatre Kursaal de Manresa. Les claus per fer el salt al negoci internacional, quina és la capacitat productiva del territori i quins són els avantatges de la internacionalització per no dependre només del mercat intern són algunes de les qüestions que debatran empreses locals i experts en una jornada que presidirà Natalia Mas, directora general d’Indústria, que donarà la benvinguda a la sessió a les 10 del matí.

Cristina Serradell, Directora de la Unitat de Negoci Internacional d’ACCIÓ; Elena Aguilar, directora de Negoci Internacional de Banc Sabadell; Albert Giralt, CEO de la reconeguda empresa bagenca Avinent; i Lluís Rodríguez, vicepresident i director de Relacions Corporatives d’ICL Iberia, integraran una taula rodona que moderarà el director de Regió7, Marc Marcè, i que tindrà com a tema «L’exportació és una de les claus de la recuperació econòmica? Oportunitats i generació d’alternatives estratègiques ». Albert Giralt és de Sant Vicenç, va estudiar econòmiques i direcció d’empreses, ha treballat al Consell Comarcal del Bages, al Patronat Català pro Europa i al Banc de Sabadell. El 2003 va entrar a Vilardell i Purtí i al cap de poc temps liderava la divisió Avinent, avui una realitat brillant. El barceloní Lluís Rodríguez, llicenciat en ciència política i en dret, va entrar a formar part d’ICL el 2015. Abans, havia exercit com a conseller legal en empreses com Comsa-Emte o Pepe Jeans. Cristina Serradell és economista, Màster en Negocis Internacionals per la South Bank University, Londres i Màster en Diplomàcia i Acció Exterior per la UPF. Va ser directora de l’oficina del COPCA, entre d’altres responsabilitats. Elena Aguilar és llicenciada en dret i fa 25 anys que treballa al Sabadell, on s’ha especialitzat en comerç exterior. Actualment, des de l’entitat, assessora empreses del territori en l’exportació. La jornada, que compta amb el patrocini d’ICL i el Banc Sabadell i la col·laboració de la Generalitat, començarà a les 10 del matí amb unes paraules de benvinguda a càrrec del conseller delegat de Regió7, Jordi Molet, i de la directora general Natàlia Mas. A continuació, intervindrà la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs. A 2/4 d’11 tindrà lloc la taula rodona i una hora més tard tancarà la sessió l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.