La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha publicat aquest dimecres un estudi en què analitza el mercat de distribució i venda de medicaments finançats pel Sistema Nacional de Salut a Espanya i proposa diversos canvis per incrementar la competència i, alhora, rebaixar els preus en benefici dels pacients i del conjunt del sistema.

I és que la CNMC ha detectat que l’obligació de dispensar el medicament més barat, dins dels fàrmacs amb el mateix principi actiu i sense patent que es venen a les farmàcies, tot i que es va imposar per fomentar la competència i que els laboratoris rebaixessin els preus, a la pràctica no ha tingut l’efecte desitjat, ja que les farmacèutiques eviten la guerra de preus i perquè hi hagi marge per a tots, els preparats de fórmules i efectes similars es venen tots entorn del preu màxim fixat pel Ministeri de Sanitat.

Davant aquesta situació, l’agència reguladora que promou la competència a Espanya proposa implantar un sistema de preus de referència més flexible, de manera que es continuï fixant un preu màxim, però que cada laboratori vengui al preu que desitgi. Així, es permet al consumidor triar el medicament en funció de les seves preferències i, si és més car que el preu màxim, el consumidor en paga la diferència. Si és més barat, continua estant finançat íntegrament pel Sistema Nacional de Salut. «L’avantatge d’aquest sistema és que permet que el consumidor sigui més actiu i disciplina més els laboratoris», segons ha explicat en la presentació de l’estudi Joaquín López Vallés, director de Promoció de la Competència de la CNMC.

20% més cars que la mitjana

Els països europeus que han liberalitzat el sistema i no obliguen a dispensar el medicament més barat, com Dinamarca, Suècia o els Països Baixos, tenen una mitjana de preus entorn del 40% inferiors a la mitjana de la UE, mentre que a Espanya es paguen un 20% per sobre. «Els estudis acrediten que es poden aconseguir rebaixes de fins un 80% sobre el preu de sortida al mercat amb patent i a Espanya quan la patent decau el Sistema Nacional de Salut estableix un preu màxim una mica per sota, entre un 20% i un 40%, i el preu ja no es mou d’allà», ha argumentat López Vallés.

Així mateix, la CNMC proposa impulsar campanyes de formació i educació sanitàries entre prescriptors i consumidors per fomentar la compra de medicaments genèrics i reformar el sistema de marges dels majoristes (magatzems) i detallistes (farmacèutiques), de manera que els seus guanys no estiguin associats al preu de venda del medicament, cosa que «incentiva que es vengui el més car», sinó al servei prestat. És a dir, que el marge que reben els distribuïdors estigui relacionat amb el servei i que sigui més alt, per exemple, si es reparteix en una zona rural o si el fàrmac necessita ser conservat en fred.

Retorn al sistema

Així mateix, el regulador proposa que part dels descomptes que magatzems i farmàcies reben per pagament immediat o per comprar volums molt grans retornin al sistema (‘clawback’ en anglès). Al Regne Unit, per exemple, han de compartir un 8% dels descomptes amb el sistema sanitari i la introducció d’un model similar a Espanya suposaria un estalvi de 800 milions a l’any, segons els càlculs del Ministeri de Sanitat, que «ha treballat colze a colze» amb el regulador i comparteix molts dels objectius plasmats en l’informe, com ha explicat el director de Promoció de la Competència de la CNMC.