Els preus dels béns i els serveis a Espanya van ser un 3% inferiors a la mitjana de la UE el 2021, segons Eurostat. Així, l’Estat se situa entre els set països de la UE on els preus l’any passat van ser inferiors a la mitjana, conjuntament amb Xipre (-9%), Eslovàquia (-10%), Portugal (-11%), Eslovènia (-12%), Grècia (-13%) i Estònia (-13%). Els països amb els preus més elevats són Irlanda i Dinamarca (un 40% per sobre la mitjana), mentre que els que se situen més per sota son Romania (-44%), Bulgària (-44%) i Polònia (-40%).