El Govern va anunciar ahir que dissabte aprovarà una nova reducció de l’IVA sobre l’electricitat fins a deixar-lo en el 5%, una mesura que costarà a les arques públiques uns 600 milions d’euros aquest trimestre i que busca mitigar l’impacte que l’encariment de la llum i l’escalada inflacionista té en famílies i empreses.

La mesura, anunciada al Congrés dels Diputats pel president del Govern, Pedro Sánchez, estarà inclosa en el reial decret que ultima l’Executiu per fer front a la crisi provocada per la guerra a Ucraïna, i que s’aprovarà aquest dissabte en un Consell de Ministres extraordinari.

La rebaixa de l’IVA fins al 5%, que se suma a l’anterior reducció aprovada pel Govern fa just un any -del 21% al 10%- davant l’escalada que patien llavors els mercats majoristes de l’electricitat a Europa, tindrà un cost acumulat de 600 milions al trimestre, segons càlculs del Ministeri d’Hisenda. Aquesta reducció farà que Espanya es converteixi en el país europeu amb l’IVA de l’electricitat més baix, concretament el 5% que no existeix en la normativa d’aquest impost però que permet una recent directiva europea. Actualment també estan vigents la reducció de l’impost especial sobre l’electricitat al 0,5%, així com la suspensió de l’impost a la generació elèctrica, la qual cosa augmentarà el cost per a l’Estat fins als 1.800 milions trimestrals. Els tècnics del Ministeri d’Hisenda rebaixen els càlculs de l’Executiu fins a un cost estimat d’entre 430 i 460 milions al trimestre en el cas de l’IVA, i d’entre 1.360 i 1.450 milions si es tenen en compte tots els impostos modificats.

Dissabte previsiblement també es prorrogaran les mesures que es van aprovar a finals de març dins del pla nacional de resposta davant les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna durant tres mesos, i se n’inclouran de noves que s’han anat negociant en les últimes setmanes. A més de les mesures ja conegudes, com la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant per a tots els consumidors o la limitació al 2% de les pujades dels lloguers, s’espera que el nou reial decret inclogui ajudes al transport públic i a altres sectors afectats.

Unides Podem ha posat sobre la taula iniciatives com un xec d’ajuda per 300 euros per a les famílies més vulnerables, una subvenció a l’abonament de transport a les ciutats espanyoles o un recàrrec de deu punts en l’impost de societats per a les empreses energètiques.