USO i Sitcpla han denunciat que Ryanair incompleix els serveis mínims decretats pel govern espanyol per a la vaga de tripulants de cabina del 24, 25, 26 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol. Ambdós sindicats han enviat un correu electrònic certificat a l'empresa advertit de l'incompliment, després d'haver rebut un llistat de vols que correspon, al seu parer, al 100% dels que s'operen un dia habitual. "Ryanair ens està enviant una ordre il·legal que contravé de forma manifesta el decret de mínims de Transports, que ja de per si era abusiu", ha indicat Lidia Arasanz, secretària general d'USO a Ryanair. Alhora ha recordat que l'Audiència Nacional va "donar la raó" fa quatre anys als treballadors per vulneració del dret de vaga.

Arasanz ha denunciat que, com aleshores, la plantilla de tripulants de cabina de Ryanair es troba desprotegida, amb un Ministeri que els "obliga" a complir la llei "contra una empresa que la incompleix reiteradament sense conseqüències". El Ministeri de Transports decretava ahir serveis mínims d'entre el 36 i el 80% a l'aeroport del Prat per a la vaga. Les rutes domèstiques a territoris no peninsulars estan "protegides" en un 80%, mentre que a les rutes amb ciutats espanyoles peninsulars i estrangeres que tinguin un recorregut igual o superior a 5 hores en mitjà de transport alternatiu, els serveis mínims són del 58%. Per a les rutes amb ciutats espanyoles peninsulars amb recorregut inferior a 5 hores en mitjà de transport alternatiu, són del 36%.