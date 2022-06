Catalunya ocupa l’onzè lloc a Espanya en nivell d’implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que integren l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Segons un estudi elaborat pel Consell General d’Economistes d’Espanya (CGE), actualment el rànquing per autonomies està liderat per Navarra i el País Basc. Catalunya, en canvi, es troba a la zona «mitjana» de compliment per darrere de Madrid, l’Aragó o el País Valencià. Tal com han ressaltat els responsables de l’informe, els fons Next Generation de la UE poden ajudar a impulsar el desplegament d’aquestes metes que busquen erradicar la pobresa i la fam, millorar l’educació o garantir un creixement econòmic just i sostenible.

Seguint l’Índex Regional de Desenvolupament Sostenible Global (IRDSG), el CGE ha assenyalat la Comunitat Foral de Navarra, el País Basc i La Rioja com el grup amb millor compliment en termes d’ODS. A l’extrem oposat, les Illes Balears, les Canàries i Andalusia són les regions amb pitjors posicions relatives. Malgrat això, els economistes observen una distribució «heterogènia» de les comunitats autònomes depenent de l’ODS considerat. En una roda de premsa ahir, aquesta organització va reclamar de forma «urgent» que es posin en marxa polítiques i accions «més efectives» per complir aquestes metes. L’anàlisi s’ha realitzat a partir de 80 indicadors de seguiment d’algunes de les metes que es plantegen dins de cada ODS. Així, Navarra i el País Basc són les dues comunitats que a més ODS aconsegueixen en una de les tres primeres posicions del rànquing regional. A aquest grup el seguirien Aragó, Castella i Lleó, la Comunitat de Madrid i La Rioja. En aquesta classificació, Catalunya estaria al grup mitjà amb Astúries, el País Valencià, Castella i Lleó i Galícia. Per darrere quedarien Extremadura, la Regió de Múrcia, Castella-la Manxa, les Illes Balears, les Canàries i Andalusia.