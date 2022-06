Molts establiments del carrer Guimerà de Manresa ja lluïen ahir els rètols de rebaixes, en alguns casos de fins al 70%. És una setmana abans de l’habitual, a començaments de juliol, però el ritme de les grans cadenes, que tenen estoc a dojo per assumir les llargues campanyes de descomptes, impulsa el comerç local també a afegir-se a les rebaixes. I diumenge, el comerç estarà obert, en el primer gran cap de setmana de la temporada comercial d’estiu.

Dimecres les grans cadenes, com les d’Inditex, ja van iniciar els descomptes online i ahir les rebaixes van arribar a les botigues físiques. No agrada a tothom. Entre el comerç local hi ha l’opinió que arriben massa d’hora, que les botigues tradicionals no tenen els recursos per afrontar aquestes llargues campanyes i tan d’hora. Però la tendència que imposen els grans arrossega la resta.

Ahir encara no hi havia un pronòstic a la UBIC sobre quin rendiment econòmic poden oferir aquestes rebaixes. «És el primer any que comencen tan aviat», recordava Tània Infante, la presidenta de l’associació de Manresa, «i hi ha dubtes, tot i que sempre es creu que com més oportunitats hi ha de vendre, més vendes es poden fer». Per a Infante, el cap de setmana bo per al diumenge d’obertura comercial seria el que ve, no pas aquest. «Però és el calendari que ens marca la Generalitat», diu la presidenta de l’associació del comerç manresà.

En termes generals, la meitat dels espanyols comprarà de mitjana entre 6 i 7 productes durant les rebaixes d’estiu i dedicarà entre 80 i 100 euros del seu pressupost a aquestes adquisicions, segons dades de la consultora Kantar. Aquestes quantitats s’aproximen al desemborsament efectuat en les rebaixes d’estiu de 2019, on la despesa mitjana per comprador va ser de 80,26 euros, enfront dels 77,35 euros de 2021.

Segons la consultora, en els moments inflacionaris actuals «poder estalviar comprant més barat pot ser una bona oportunitat per als consumidors que volen renovar determinades peces o aprofitar per adquirir roba de fons d’armari». No obstant això i segons l’informe, fins a l’arribada de la pandèmia el percentatge de peces adquirides amb alguna mena de rebaixa i descompte se situava al voltant del 45%, si bé en l’últim any aquest percentatge s’ha vist reduït a un 35,5%. Una altra de les conclusions és que els patrons de compra d’articles de moda dels espanyols «han variat substancialment en els últims anys».

A causa del confinament en 2020, el consumidor «ha començat a canviar els seus hàbits de compra» i ho fa «de manera més racional, aquelles peces que necessita en el moment en què les requereix i, per tant, deixant de buscar productes amb alguna mena de descompte i sense esperar tampoc al període formal de rebaixes», segons l’anàlisi.