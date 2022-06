Espanya lidera una iniciativa per a treure per tren d’Ucraïna i en una primera fase de tres mesos unes 8.000 tones del gra que no pot ser exportat per aquest país pel bloqueig provocat per la invasió russa i emmagatzemar-lo en ports com el de Barcelona o Tarragona.

Segons diversos càlculs, són uns 20 milions de tones de gra les que romanen bloquejades a Ucraïna, i la Comissió Europea ha fet una crida als socis comunitaris perquè intentin col·laborar en la solució d’aquest problema. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha respost a aquesta crida i, segons fonts de l’Executiu espanyol, ha donat instruccions per actuar. Va haver-hi un primer estudi per part del Ministeri de Transports per a facilitar la sortida dels trens d’Ucraïna carregats de gra, però es va descartar pels problemes relatius als diferents amples de via d’aquest país i d’Europa i perquè els trens ucraïnesos tenen unes dimensions que els impedeixen circular pels túnels de la UE. Finalment, s’ha decidit impulsar un projecte solidari que començarà el 15 de juliol, consistent en què els trens d’Ucraïna transportin el gra fins a la frontera amb Polònia i allí es traslladarà la càrrega a altres trens amb destinació a ports de l’Estat meditarranis en un trajecte que dura uns sis dies. En la iniciativa col·laboren Polònia, Luxemburg, França i Espanya, amb cooperació publicoprivada, i els trens (principalment francesos i espanyols) circulen per una autopista ferroviària fins a les sitges situades en ports com els de Barcelona, Tarragona o Cartagena. El gra continua pertanyent en tot moment a Ucraïna, però s’emmagatzema a Espanya a l’espera que les autoritats ucraïneses decideixi a quins països ho exporten. El Govern ressalta la gran capacitat de magatzematge de les sitges de l’Estat i el fet que el seu trasllat a Espanya permet una bona sortida del gra, ja per vaixell, feia països com els del Magreb. El juliol es preveu que surtin ja d’Ucraïna mitjançant aquesta via uns 600 tones, i en la primera fase del projecte, fins a setembre, es calcula que podrien ser unes 8.000 les tones que en sortissin.