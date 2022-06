El president de l’Eurogrup, Paschal Donohoe, va advertir ahir que si la inflació es converteix en part de les perspectives econòmiques «a mitjà termini, serà dolent» i serà «difícil» mantenir els estàndards de vida per l’alça dels costos. Així ho va manifestar a la seva entrada a la Cimera de caps d’Estat i de Govern de la UE, en la qual Donohoe va indicar que «els bancs centrals al món i a Europa prenen mesures per evitar que això passi» i va exposar la necessitat de posar en marxa mesures «per evitar que aquesta pressió es converteixi en part de les nostres perspectives mitjà termini» i es «quedi incrustat en la nostra economia». Donohoe es va mostrar confiat que s’aconseguirà un «consens» sobre les polítiques pressupostàries per a la zona euro i «posarem en marxa les mesures necessàries per mostrar la fortalesa de l’eurozona i de l’euro».

En el marc de la trobada en el qual els líders de la UE abordaven els riscos de l’alça de la inflació per a les perspectives econòmiques del mercat comunitari així com les mesures per evitar el seu impacte negatiu, Donohoe va apuntar que si la inflació es converteix en una «part real» de l’economia en els pròxims anys, els reptes per als bancs centrals i els governs seran més complexos. També va subratllar que «la història mostra» que si la inflació es converteix en un fenomen «pluriennal» tindrà repercussions reals per al cost de vida dels ciutadans. En aquest sentit, la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, va alertar sobre que encara que «injectar més diners en les butxaques dels ciutadans» sembli «la solució més fàcil» en un context d’inflació com l’actual només faria que aquesta augmentés. «És una cosa que hem de discutir i també ser sincers amb els ciutadans que fer-ho no resoldria el problema», va afegir. El primer ministre de Letònia, Arturs Karins Krisjanis, va posar l’accent en què «la pressió inflacionista és causada per la guerra russa a Ucraïna» i va dir que la millor manera de fer baixar els preus de l’energia és que cessi el conflicte.