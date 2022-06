Catalunya va registrar el passat mes d’abril la constitució d’un total de 6.141 hipoteques sobre habitatges, la qual cosa suposa un increment del 13,5% respecte del mateix mes de l’any passat, el cinquè augment en el conjunt d eles comunitats de l’Estat, mentre que la mitjana nacional va pujar un 4,5%, segons dades difoses ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En taxa intermensual (l’abril respecte del març), les hipoteques sobre habitatges van baixar un 18,6% a Catalunya, mentre que al conjunt estatal la caiguda va ser del 22,9%.

El capital prestat va baixar interanualment a Catalunya un 16,2%, amb una pujada mensual del 20,5%, fins als 1.043,4 milions d’euros.

Concretament, a Catalunya es van signar durant el mes d’abril 7.584 hipoteques sobre finques de qualsevol classe, amb un capital prestat de 1.388,4 milions d’euros: d’aquest total, 43 són finques rústiques (6,9 milions d’euros prestats) i 7.541 són finques urbanes (1.381,4 milions).

Dins de les finques urbanes, a més dels 6.141 habitatges, consten 56 hipoteques sobre solars (53,7 milions d’euros prestats) i 1.344 sobre finques d’un altre tipus (284,2 milions).

D’altra banda, durant el passat mes d’abril es van cancel·lar a Catalunya registralment 6.778 hipoteques sobre finques, 71 de les quals, finques rústiques, 5.083 habitatges, 99 solars i 1.525 finques urbanes d’un altre tipus, i en 6.246 d’aquests casos, l’entitat prestadora era un banc.

Finalment, segons les dades del servei estadístic van patir canvis registrals 2.282 hipoteques sobre finques constituïdes al conjunt de Catalunya: en 1.860 el canvi registrat va estar motivat per una novació, en 96 casos per una subrogació del deutor i en 326 per una subrogació del creditor, i aquests canvis van afectar 21 finques rústiques i 2.261 finques urbanes (1.839 de les quals, habitatges).