Amazon, Google i Mercadona han estat elegides, en aquest ordre, com les millors empreses per treballar-hi el 2021-2022 segons la valoració dels universitaris espanyols en la V Edició de Merco Talent Universitari, presentat per Merco i Recruiting Erasmus. Completen el top ten Apple, Inditex, Netflix, Santander, Coca-Cola, Microsoft i BBVA.

L’objectiu de Merco Talent Universitari és, a més d’assenyalar quines són, segons la perspectiva dels universitaris, les millors empreses per treballar a Espanya, aportar informació sobre la valoració dels estudiants d’últim i penúltim any de grau dels estudis cursats i dels serveis d’ocupació de la universitat (factors que els van portar a triar-la, grau de satisfacció amb aquesta, etc.), les seves preferències per treballar (sector, tipologia de companyia, expectatives salarials, etc.), i aspectes relatius a la recerca de feina (com i on busquen informació sobre les companyies, quins factors són els que més valoren en triar una empresa com a lloc treballar, etc.).

A més, en el rànquing sectorial, destaquen a les primeres posicions Garrigues (advocats), Nestlé (alimentació), Mapfre (asseguradores), Sanitas (assistència sanitària), Deloitte (auditoria), MercedesBenz (automoció), Santander (bancari), Coca-Cola (begudes), Indra (consultoria), Decathlon (distribució especialitzada), Amazon (distribució generalista), Inditex (distribució de moda), Ikea (distribució i equipament per a la llar), L’Oréal (cosmètica i perfumeria), Apple (electrònica consum/llar), Iberdrola (energia, gas i aigua), Adecco (ETT i servei RRHH), Bayer (farmacèutic), JP Morgan Chase (financer) i ESIC (formació). També destaquen Meliá Hotels International (hostaleria i turisme), Airbus Group (industrial) i Microsoft (informàtica).