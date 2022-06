El Govern va anunciar dissabte una rebaixa del 50% en tots els abonaments de transport estatal a partir de l’1 de setembre i fins al 31 de desembre d’aquest any. El Consell de Ministres va aprovar aquesta reducció per als transports gestionats per l’Estat, és a dir, els que ofereix l’empresa pública Renfe. El cas de Rodalies és l’únic que presta Renfe però que és «competència autonòmica» de la Generalitat. Per tant, el Govern haurà d’acceptar expressament abans del 31 de juliol l’aplicació d’aquest descompte.

«En relació amb els serveis que Renfe presta a Catalunya i que són de competència autonòmica, la Generalitat de Catalunya haurà d’acceptar expressament abans del 31 de juliol de 2022 l’aplicació d’aquest descompte perquè pugui ser efectiu», estableix el reial decret que va aprovar dissabte el Consell de Ministres i que ha sigut publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Amb el vistiplau de la Generalitat es podria aplicar ja la rebaixa. En concret, han aprovat una reducció del 50% dels abonaments de transport que ofereix l’Estat per a tots els títols multiviatges. És a dir, aquells títols que permetin realitzar més de dos viatges. En aquest sentit, concreten que en queden exclosos els bitllets d’anada i tornada. Sánchez va explicar que, per exemple, el bo mensual de Cercanías a Madrid, que costa 28,9 euros, passarà a 14,45. En el cas de Catalunya, el títol mensual passaria de 25,55 euros a 12,77. I a Sevilla, de 34,70 a 17,35. Els transports autonòmics D’altra banda, el Govern va aprovar una reducció del 30% de tots aquells títols que siguin gestionats per les comunitats i els ajuntaments que estarà sufragat per recursos estatals. Tot i així, les autonomies i entitats locals podran completar la rebaixa fins arribar al 50% en els abonaments de transport que en depenguin. Així serà en el cas de Catalunya, que assumirà la seva part de la rebaixa dels abonaments malgrat que el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha titllat la mesura de «populista».