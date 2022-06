El Govern mobilitzarà 40 milions d’euros en ajuts al sector agrari «per pal·liar les pèrdues ocasionades per les gelades de l’abril passat i donar liquiditat a les empreses». Així ho va anunciar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat per la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, i pel conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, en la Taula Agrària extraordinària celebrada aquesta setmana a Lleida sobre els imports de les ajudes per als productors de fruita dolça i fruita seca afectats per les gelades de principis del mes d’abril.

Unió de Pagesos (UP), entre els participants a la reunió, valora que l’ajuda aprovada pel Govern per pal·liar els greus efectes de les gelades a les explotacions de fruita dolça i ametlla és imprescindible per reduir-ne l’impacte dels danys. També considera que la ineficiència de l’assegurança agrària contra el risc de gelades en la fruita dolça i en la seca no compensa mínimament la pèrdua patida. «Però en la fruita seca encara és molt pitjor perquè la deficiència de l’assegurança és estructural; per això, només un 10% de la superfície d’ametlla està assegurada, mentre que en la fruita dolça aquest percentatge arriba al 80%», diu el sindicat en un comunicat.

Per la seva banda, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), una altra de les organitzacions agràries presents a la Taula, xifra que les pèrdues de la majoria d’explotacions són molt superiors a les estimades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ja que les estadístiques de què disposen situen el rendiment mitjà de fruita dolça en 21.258 kg/ha, quan la mitjana, segons les dades de l’assegurança, és de 27.940 kg/ha.

L’organització agrària demana suport públic perquè cal millorar el sistema d’assegurances per ajustar-lo a la nova realitat climàtica i econòmica, i proposa al Departament que treballi per adaptar-lo i bonifiqui més les assegurances dels agricultors professionals. JARC recorda en un comunicat que aquests ajuts són absolutament necessaris i imprescindibles per mantenir la producció de fruita dolça i fruita seca, i per poder continuar produint aliments per a la societat. «Episodis com aquest es repetiran, gelades, pedra, sequeres, hem de pensar en salvar aquesta campanya, però també en fer canvis en les assegurances per evitar haver de demanar suport econòmic en el futur», asseguren en la nota.

Per evitar aquesta situació, considera JARC, «és essencial tenir un sistema d’assegurances potent i assequible per als productors, que s’adapti a aquesta nova realitat climàtica, i econòmica». JARC posa com a exemple el cereal que actualment està assegurat a 180 euros/tona, quan el preu de mercat és de 350-400 euros/tona.