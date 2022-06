La Comissió Europea ha aprovat aquest dilluns una avaluació preliminar positiva de la segona sol·licitud de pagament sol·licitada per Espanya de 12.000 milions d’euros en subvencions en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), l’instrument clau de Next Generation EU.

El 30 d’abril del 2022, Espanya va presentar a la Comissió la sol·licitud d’aquest pagament basada en la consecució de les 40 fites i objectius establerts en la Decisió d’Execució del Consell per al segon tram, entre els quals s’inclou la reforma laboral i la primera part de la de les pensions (revaloració automàtica amb l’IPC i incentius per allargar la vida laboral), així com altres mesures i inversions en els àmbits de la transició ecològica, les professions regulades, la connectivitat digital i la R+D. Altres àmbits coberts són la sanitat, l’educació, el suport als grups vulnerables, l’esperit empresarial i les microempreses, la prevenció del frau fiscal i la fiscalitat ecològica, així com una despesa pública eficaç i sostenible.

El desemborsament d’aquest segon tram –el més alt dels previstos per a Espanya, fins al 2026– podria produir-se a partir de finals de juliol, una vegada que culmini l’avaluació del Comitè Econòmic i Financer (CEF). Amb aquests 12.000 milions ja s’elevarà a 31.000 milions la xifra total de desemborsaments a Espanya a càrrec del mecanisme Next Generation EU, aproximadament del 45% dels gairebé 70.000 milions en subvencions assignats al país.

«Avui tinc bones notícies per a Espanya. Considerem que Espanya ha fet prou avenços en l’execució del seu pla nacional de recuperació per a rebre un segon pagament de Next Generation EU. Una vegada que els estats membres hi hagin donat el vistiplau, Espanya rebrà 12 000 milions d’euros», ha afirmat aquest dilluns la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.