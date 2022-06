El president de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), Juan Manuel Rodríguez de Poo, ha presentat la seva dimissió aquest dilluns, segons ha avançat el diari ‘ABC’ i ha pogut confirmar aquest diari. Després de diversos dies de rumors entorn del seu imminent cessament per part del Govern en el marc d’una reestructuració general de l’INE, ha confirmat via ‘e-mail’ al seu equip directiu de la seva renúncia al càrrec per «motius personals».

Segons ‘ABC’, l’INE aquest cap de setmana havia fet reunions per resoldre la incertesa creada entorn de la figura del president. Però fins aquest dilluns el Ministeri d’Assumptes Econòmics s’ha negat a confirmar la dimissió de Rodríguez de Poo. Entre els rumors, també s’havia assenyalat la possibilitat que Israel Arroyo, que va deixar la setmana passada la secretaria d’Estat de la Seguretat Social, passés a ocupar la presidència de l’INE, un extrem sobre el qual el Govern no s’ha pronunciat. La sortida de Rodríguez de Poo es produeix després del desconcert expressat en diferents ocasions per diferents representants del Govern, com la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, o la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, sobre les últimes dades de la Comptabilitat Nacional que, des del punt de vista de l’Executiu, no estarien reflectint la situació real de la recuperació de l’economia espanyola. Des de fa mesos s’havia obert un diàleg entre el Ministeri d’Economia i l’INE per a l’adequació del mesurament del PIB en el context de la postpandèmia.