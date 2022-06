Foment del Treball aprofitarà la celebració aquest dilluns del Dia de la Empresa per entregar els premis Carles Ferrer Salat, que celebren la seva edició número 15, i l’entrega de les medalles d’honor anuals.

L’acte, que se celebrarà al migdia a les Drassanes a Barcelona, comptarà amb la presència del president Pere Aragonès; el conseller d’Empresa, Roger Torrent, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

La patronal catalana distingirà el president d’Automobile Barcelona, Enric Lacalle Coll, amb la medalla d’honor a la Trajectòria Empresarial; i la medalla d’honor a l’Empresari de l’Any serà per als consellers delegats de Grífols, Víctor Grifols Deu i Raimon Grifols Roura.

Al seu torn, l’entitat entregarà els XV premis Carles Ferrer Salat, que reconeixen la tasca realitzada per empreses i destacats empresaris durant l’últim any o al llarg de la seva trajectòria. En la categoria de compromís social, l’elegida ha sigut Noel, un grup familiar d’alimentació, en quarta generació. Se’n destaca la tasca a través de la Fundació A. Bosch, que es va posar en marxa el 2004, dedicada a trobar solucions mèdiques, biomèdiques i quirúrgiques a les malalties infantils

En la categoria d’innovació i noves tecnologies, el guardó ha recaigut en Agromillora, a causa de la seva posició com a líder mundial en la multiplicació in vitro d’espècies llenyoses gràcies als desenvolupaments tecnològics i d’innovació fets al llarg de 35 anys.

Colonial rebrà el premi en la categoria de desenvolupament sostenible, per la seva posició innovadora en el sector immobiliari i els seus elevats estàndards europeus d’ecoeficiència. En l’apartat d’internacionalització, el premi és per a Cromogenia Units, empresa que celebra 80 anys d’una potent aposta per la qualitat, la recerca i el respecte pel medi ambient. En l’àmbit d’igualtat, la premiada és Unilever Spain per l’augment de dones que ocupen càrrecs directius.

I finalment, s’entregaran dos premis ex aequo com a Pimes de l’Any a MiWendo Solutions, per la seva innovació; i Roldós Media, l’agència amb més recorregut del mercat.