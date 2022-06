Si el Dia internacional del Treball, el Primer de Maig, se celebra habitualment en manifestacions per avingudes i places, el primer ‘Dia de l’Empresa’ se celebrarà a Catalunya en palaus i edificis històrics. Aquest 27 de juny, els paladins del teixit empresarial català es congregaran en diferents actes per commemorar per primera vegada el paper de les companyies catalanes i reivindicar la seva contribució al progrés i benestar de la societat.

La jornada l’obriran i tancaran les dues grans patronals amb les seves respectives entregues de premis, mitjançant les quals pretenen destacar alguns dels noms propis que s’han caracteritzat aquest any per la seva particular excel·lència entre les 234.128 societats que operen a tot Catalunya. I entremig, la Generalitat reunirà els representants del vigorós teixit associatiu per al seu propi acte protocol·lari a l’aristocràtic palau de Pedralbes.

La paraula ‘empresa’ té el seu origen etimològic en el vocable italià ‘impresa’, que al seu torn deriva del llatí ‘imprendere’, el significat del qual és ‘començar’, segons la RAE. I l’emprenedor de la jornada serà Foment del Treball, la històrica patronal que compleix 250 anys i traslladarà a les antigues drassanes reials de Barcelona els seus actes. Allà, entre les parets d’aquest conjunt arquitectònic civil gòtic edificat al segle XIII durant el regnat de Pere III, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, entregarà els premis Carles Ferrer Salat.

Premis Ferrer Salat

Aquests guardons reben el nom d’un dels empresaris més il·lustres de la segona meitat del segle XX. Fundador de la gran patronal CEOE, actiu impulsor de la candidatura que va aconseguir els Jocs Olímpics per a Barcelona el 1992, primer president del Cercle d’Economia i industrial d’èxit. Aquest any el president de l’Automobile Barcelona, Enric Lacalle Coll, s’emportarà la medalla d’honor a la trajectòria empresarial i la de l’empresari de l’any serà per als consellers delegats de Grifols, Víctor Grifols Deu i Raimon Grifols Roura.

A partir de 2/4 d’1 del migdia els medallistes i set premiats més rebran el reconeixement de Foment. La firma d’embotits Noel s’emportarà el guardó al compromís social, Agromillora el d’innovació i noves tecnologies, Colonial el de desenvolupament sostenible, Cromogenia Units el d’internacionalització, Unilever Spain el d’Igualtat, i MiWendo Solutions i Roldós Media compartiran el de Pime de l’Any. A l’acte està previst que hi assisteixin 350 persones, entre les quals destacaran representants polítics d’alt nivell com el president de la Generalitat, Pere Aragonès; la presidenta del Parlament, Laura Borràs, o el conseller d’Empresa, Roger Torrent.

Del jardí reial al Camp Nou

Els diners mai dormen, com diu la popular pel·lícula de Wall Street, i les patronals no paren ni el dia de l’empresa. Al migdia els seus representants estan citats a les oficines del Departament de Treball per fer una reunió del Consell del Treball Autònom de Catalunya, d’on està previst que surtin importants anuncis monetaris per al col·lectiu. El conclave estarà presidit pel conseller Torrent, que d’allà sortirà cap a l’acte de Foment i després a la zona alta, creuant més enllà de la Diagonal, rumb al palau de Pedralbes.

«El Govern i en paral·lel les patronals van pensar com posar en valor el treball de les empreses. I l’opció de consens va ser crear el Dia de l’Empresa. Aquesta legislatura les companyies tenen un pes molt important a causa de l’arribada dels Next Generation i es va unir amb el concepte de valor compartit que [l’agència pública] ACCIÓ fa molt temps que treballa», expliquen des de la conselleria dirigida per Torrent.

Aquestes mateixes fonts afegeixen que es va triar el dia 27 de juny perquè Nacions Unides ja havia fixat aquell dia com el Dia de les Microempreses i les Petites i Mitjanes Empreses que representen la majoria del teixit empresarial català.

En aquesta antiga residència monàrquica –després breument adaptada a seu del Govern republicà–, la Generalitat elegirà una de les deu empreses preseleccionades per rebre el màxim guardó: Enplanter (dedicada a l’embalatge flexible per a l’alimentació), Freshly Cosmetics (venedors de cosmètics naturals), Fruits de Ponent (cooperativa agrícola d’Alcarràs), La Farga (indústria metal·lúrgica), LC Paper (fabricants de paper sostenible), Nomen (productors d’arròs del Delta de l’Ebre), Original Buff (fabricants tèxtils amb material 95% reciclat), Peusa (comercialitzadora d’electricitat generada amb renovables), Sorigué (empresa de serveis urbans, construcció i cicle de l’aigua) i Veritas (cadena de supermercats de productes bio).

El torn de Pimec

La festa de les empreses catalanes acabarà sobre la gespa del Camp Nou, on la patronal Pimec entregarà a les petites i mitjanes companyies els seus guardons. L’entitat presidida per Antoni Cañete ha canviat aquest any el MNAC o el Palau de la Música per un altre ‘temple’ de la cultura catalana, on fins fa poc es cridaven els gols de Leo Messi i que des de la marxa de l’astre argentí ha vist temps millors.

La intermediació del vicepresident de Pimec, Miquel Camps, al seu torn un dels més actius membres de la junta esportiva de Joan Laporta, ha sigut clau en el fitxatge de l’espai. En l’‘onze’ de gala destacarà la presència del president del Govern, Pedro Sánchez, que compartirà alineació i taula amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Després de l’entrega de premis està previst el sopar anual de Pimec, que tornarà a tenir, un altre any més, caràcter solidari i els ingressos recaptats es destinaran íntegrament a apadrinar el programa emppersona d’ajuda a la segona oportunitat que porta a terme la Fundació Pimec. Durant la vetllada, a la qual està previst que assisteixin unes 1.400 persones, es donaran a conèixer els premiats que tancaran el primer i històric Dia de l’Empresa.