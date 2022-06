El botiguer que aixeca la persiana cada matí, l’amo del bar que comença de matinada a servir cafès a taxistes i noctàmbuls que estan de retirada, el mecànic que repara vehicles, el constructor que posa en marxa una promoció, la indústria que posa en marxa maquinària amb centenars o milers d’empresaris... Tots tenen, al marge de la mida i dimensió o el nombre d’empleats, una cosa en comú: són negocis, empreses, que generen activitat econòmica i llocs de treball.

El 31 de desembre passat hi havia un total de 3.366.570 empreses a tot Espanya, de les quals 192.55 eren indústries; 417.017 pertanyien a la construcció; 713.305, al comerç i 2.043.693 pertanyien a la resta de serveis, segons les dades del Directori Central d’Empreses (Dirce) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). De la xifra total, 1.879.126 empreses no tenien assalariats i 920.321 en tenien un o dos. De la suma total de negocis, 622.967 tenien la seva seu social a Catalunya, de les quals 513.118 pertanyien al sector dels serveis; 75.035, a la construcció i 34.814, a la indústria, segons les dades més recents de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Totes, tinguin les característiques que tinguin, compten amb una jornada de reconeixement a Catalunya: Aquest dilluns 27 de juny, jornada en què se celebra el Dia de l’Empresa, amb l’objectiu de reconèixer la tasca social de les companyies en la societat. La data es fa coincidir amb el Dia de les Petites i Mitjanes Empreses, aprovada per aclamació per part de l’assemblea general de les Nacions Unides (ONU) el 2017. Arran d’això, el Govern de la Generalitat va aprovar el novembre de l’any passat declarar aquesta jornada Dia Nacional de l’Empresa a Catalunya.

La decisió, a proposta del Departament d’Empresa i Treball, pretén reivindicar el paper de les empreses que aporten valor compartit per respondre a les demandes de corresponsabilitat global i competitivitat empresarial, un concepte estratègic de futur que integra aspectes com la gestió del talent, el consum responsable o la sostenibilitat.

L’Executiu català va emmarcar aquesta decisió en un dels eixos del pla de Govern, segons el qual s’aposta per un país amb una economia basada en el coneixement, digital i emprenedor. Es tracta de reconèixer el paper que juguen les empreses en la societat, tant com a generadores de riquesa com de llocs de treball. L’objectiu és distingir empreses que avui ja són exemples de tot allò que totes poden ser el dia de demà, «vives i flexibles, construint un triple impacte (econòmic, social, mediambiental) per transformar el present i construir el futur».

La patronal catalana Foment del Treball va promoure aquesta celebració mitjançant una petició a tots els grups parlamentaris, a través de la proposició no de llei per institucionalitzar un dia de reconeixement a les empreses i empresaris per la seva contribució essencial al progrés econòmic i social de Catalunya. Era un dels compromisos del programa electoral amb què el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, que ha avançat les eleccions a què es torna a presentar al pròxim 18 de juliol, va accedir a la presidència el 2018 .

La Conselleria d’Empresa de la Generalitat ha aprofitat la jornada per distingir «les iniciatives empresarials amb valors, que posen les persones al centre, i promouen un equilibri entre la competitivitat empresarial i la consciència social». A l’aprovar la celebració de la jornada el novembre de l’any passat, el Govern va destacar que «en l’actual context de recuperació econòmica, es considera especialment necessari i oportú reconèixer l’esforç de les empreses que treballen alineadament amb l’objectiu del Govern i, a l’hora de conscienciar el conjunt de la societat sobre la importància de valorar projectes empresarials amb impacte beneficiós en l’àmbit econòmic, social i ambiental. I fer-ho a través d’un reconeixement explícit per part del Govern, que compti amb la participació i difusió de referents del conjunt del país».

I Catalunya no és l’única comunitat autònoma que ha optat per celebrar una jornada de reconeixement al paper de les empreses. Recentment, el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, també va anunciar la seva intenció d’aprovar una jornada similar. «Volem que aquests 150.000 emprenedors, empresaris, treballadors, puguin ser una imatge positiva per als nous joves que volen emprendre», va dir el president. I el consell de govern andalús va acordar declarar aquesta jornada el 28 d’octubre. Aquesta declaració es va produir després del consens a què es va arribar a finals de febrer de l’any passat per tots els grups parlamentaris de la Cambra per proposar a l’Executiu autonòmic la designació de l’esmentat dia commemoratiu.