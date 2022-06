Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) amplia el desplegament de la T-mobilitat i ara afectarà els usuaris del tren a Sant Esteves Sesrovires i Olesa de Montserrat. És un sistema digital de títols de transport amb tecnologia sense contacte a totes les seves estacions fins a la zona 3. A la pràctica, això vol dir incloure totes les estacions de la línia Barcelona-Vallès i des de Barcelona fins a Sant Esteve Sesrovires i Olesa de Montserrat, a la línia Llobregat-Anoia. Amb la inclusió d’aquestes 17 noves estacions a la T-mobilitat. aquest és un projecte que pilota l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona. En el cas de FGC afecta 30.000 persones usuàries de Ferrocarrils.

Fins ara, la T-mobilitat permetia viatjar entre els 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). A la línia Barcelona-Vallès inclou des de Pl. Catalunya i fins a Hospital General i Universitat Autònoma. A la línia Llobregat-Anoia, des de Pl. Espanya fins a l’estació de Martorell Vila (estació ubicada al terme municipal de Castellbisbal). Són tots els municipis que disposen d’una tarifa plana metropolitana per la qual els seus ciutadans es poden desplaçar amb els títols d’1 zona.

A partir d’ara, Ferrocarrils obre la T-mobilitat també als municipis inclosos en la corona 2 i en la corona 3. Així, les noves estacions on des d’avui ja es pot utilitzar la T-mobilitat són: Barcelona-Vallés, al ramal Terrassa: Rubí, Les Fonts, Terrassa Rambla, Vallparadís Universitat, Terrassa Estació del Nord, Terrassa Nacions Unides. I al ramal Sabadell: Sant Quirze, Can Feu | Gràcia, Sabadell Plaça Major, La Creu Alta, Sabadell Nord, Sabadell Parc del Nord.

Llobregat-Anoia: Martorell Central i Martorell Enllaç. Al ramal Igualada: Sant Esteve Sesrovires. I al ramal Manresa: Abrera i Olesa de Montserrat.

Pel que fa als títols, estan inclosos tots els que actualment ofereix ATM de Barcelona, però ampliats fins a la corona 3, és a dir: T-casual d’1 a 3 zones; T-usual d’1 a 3 zones; T-jove d’1 a 3 zones; T-usual i T-jove FM/FN d’1 a 3 zones; i T-familiar d’1 a 3 zones.

Tots els títols T-mobilitat estan disponibles a les màquines d’autovenda i els agents d’estació d’FGC estan equipats amb tauletes per a poder realitzar gestions de manera immediata, oferint, així, una millor atenció a les persones usuàries. Com a principal novetat, a la nova app FGC T-mobilitat, que estarà disponible properament, les persones usuàries també es podran donar d’alta així com comprar, recarregar o canviar els títols, tant al suport físic com al virtual. També en el procés de donar-se d’alta en el sistema T-mobilitat al web d’FGC, l’usuari podrà escollir la càrrega inicial d’aquests nous títols de 2 i 3 zones.

La T-mobilitat permet disposar en un suport únic i permanent els títols de transport de l’ATM de Barcelona. El suport pot ser físic (targeta) o virtual (telèfon mòbil). Per poder carregar el títol al suport i accedir a la xarxa de transport cal donar-se d'alta. La T-mobilitat permet comprar i carregar els títols de transport al suport: La T-mobilitat permet carregar de manera àgil els títols de transport al suport triat; validar digitalment per accedir al transport públic: Aquest sistema permet validar el trajecte d’una manera fàcil i segura, amb tecnologia sense contacte i utilitzant la targeta o el mòbil. A les estacions de la xarxa de transport públic on hi ha disponible la T-mobilitat, a les màquines validadores on apareix la icona que indica el punt de validació sense contacte; recuperar els títols en cas de pèrdua o robatori: El sistema T-mobilitat és més durador i la validesa dels títols de transport es manté en cas de pèrdua o robatori. El titular del suport que es fa servir (targeta recarregable o dispositiu mòbil), pot bloquejar-lo en cas de pèrdua o robatori i tornar a carregar els títols en un nou suport, un cop adquirit i activat; gestionar bonificacions vinculades al compte d’usuari: Amb la T-mobilitat es poden gestionar les bonificacions de la targeta T-jove (menors de 25 anys); i gestionar suports i títols de persones a càrrec: Els familiars o tutors d’un menor o d’una persona amb dependència poden gestionar els seus suports i títols de transport amb la T-mobilitat.