El consell d’administració de la GSMA, empresa organitzadora del Mobile World Congress, va anunciar ahir un acord per prorrogar la celebració de la fira fins al 2030. Segons va explicar la companyia dirigida per John Hoffman en un comunicat, la relació amb la capital catalana en els últims anys s’ha demostrat com un «èxit rotund» i assenyala Barcelona com un element clau per crear un ecosistema al voltant de la indústria del mòbil. El Mobile World Congress és la fira més important que acull la ciutat i genera un impacte econòmic aproximat de 500 milions d’euros. A més, va ser la primera gran fira que es va suspendre per la pandèmia i aquest any va recuperar la presencialitat després de dos anys.

Al 2020, la fira es va haver d’ajornar pocs dies abans de la seva celebració davant l’augment de contagis per coronavirus i del decret d’estat d’alarma. L’any següent també es va haver d’ajornar en les seves jornades habituals i a l’estiu va celebrar una edició molt descafeïnada, amb només tres pavellons oberts i una gran majoria dels assistents ho va fer de forma virtual per les restriccions de mobilitat. Finalment, entre finals de febrer d’aquest any i principis de març, la GSMA va celebrar una nova edició a Fira de Barcelona i va recuperar bona part dels assistents habituals, amb l’excepció de les empreses asiàtiques –encara amb restriccions de mobilitat- i russes, per la invasió a Ucraïna just uns dies abans. En aquest cas, es va estimar un impacte econòmic estimat d’uns 250 milions d’euros. Ara, després de prorrogar un any el Mobile després de l’edició fallida del 2020, el consell d’administració de la GSMA ha decidit estendre la seva relació amb Barcelona fins almenys el 2030. La companyia assenyala que la relació amb Barcelona és un «èxit rotund» i que la ciutat és clau per desenvolupar un ecosistema al voltant de la indústria del mòbil. El director general de la GSMA, Mats Granryd, va assegurar que se li fa difícil pensar en Barcelona sense el Mobile World Congress i viceversa i ha subratllat la relació entre la ciutat i la fira.